El Congreso autoriza a Sánchez a ampliar el "indispensable" estado de alarma

Triste, muy triste, las intervenciones de los representantes de los grupos: Partido Popular, VOX y Unión del Pueblo Navarro. Estos señores no entienden nada, ponen por delante unas ideas obsoletas, anticuadas, caducadas y casposas de lo que es la lucha contra una pandemia (si supieran la definición de la palabra pandemia quizá hubieran actuado de otra manera), de una lucha contra un virus que se ha apoderado del mundo y que diezma la población por donde va pasando. No hay que aprovecharla para, respaldándose en los muertos habidos, en los enfermos ingresados luchando por recuperar la salud, en las personas con más riesgo que restan, espero, confinadas en sus casas o en residencias de mayores, hacer un mitin, vender humo para comprar votos. Los discursos con muchas palabras de la época franquista: mucha España, mucho ejército, mucha bandera, muchas proclamas rayando el fascismo. En una pandemia como en la que estamos inmersos la voz la tienen que tener científicos, médicos especialistas, investigadores… no los políticos, no los arribistas, no los militares. ¿Qué saben ellos de pandemias, infecciones y contagios? Eso sí, lengua militar: “Sin novedad en el frente” (cual Alcalá Zamora), “En la guerra no hay fines de semana…” sólo se me ocurre contestar “Sí señor, señor”. Si hemos de creer que estos “salvadores” nos salvarán ya podemos empezar a rezar o a correr, a cada uno lo que se le dé mejor. Se ha actuado mal, al centralizar la actuación desde el gobierno y dejar a las comunidades y nacionalidades sin sus derechos a actuar en su territorio, tomando decisiones más correctas por el conocimiento del territorio, de las personas y del entorno del territorio, basándose en la proclamación del estado de alarma. Un 155 global. No queremos que una determinada zona de nuestro territorio nos haga quedar mal. Solo faltaría!. Esto es lo que debería pensar el gobierno de Pedro Sánchez y así evitar que alguien pueda ponerse unas medallas que quieren para ellos.