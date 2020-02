Los coronavirus, epidemias con efecto ventilador

En apenas dos décadas, el mundo ha vivido tres epidemias de nuevos coronavirus. La primera fue la del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) en el 2002. Originada en China, afectó a todo el planeta y causó una infección pulmonar grave en más de 8.000 personas y unas 774 muertes. La segunda, con origen en Arabia Saudita, fue la del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) que, desde el 2012 al 2019, ha causado 2.468 contagios de los cuales 851 han sido mortales. La tercera es la del actual coronavirus chino, recién bautizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Covid-19: al cierre de esta edición, ya había causado más de mil muertos y 40.000 afectados.

La OMS se reunió ayer y volverá a hacerlo hoy en Ginebra para estudiar vías de investigación para combatir el virus. Prueba de lo desconocido que todavía resulta es que ayer una investigación del epidemiólogo chino Zhong Nanshan apuntaba a que el período de incubación del mismo puede llegar a ser de hasta 24 días, y no de 14 como se había pensado hasta ahora.

«Algo que está influyendo mucho en todo esto es la globalización, fenómeno que en los años 70 no existía. A partir de los 90 y del 2000, comenzó a haber muchísimos viajes por todo el mundo. Los viajes sostienen nuestra economía y forma de vivir», explica Juan Pablo Horcajada, Jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona. «¿Que por qué se disemina todo tan rápido? Porque no dejamos de viajar», afirma. Pone como ejemplo el caso de la epidemia de ébola en República Democrática del Congo por la que la OMS lanzó el julio pasado una emergencia de salud pública internacional. «La gente del Congo no viaja y por eso el ébola no se propaga. Es un drama, pero se produce solo allí dentro», ilustra Horcajada.

PRECEDENTES / Los viajes, asimismo, tienen un «efecto ventilador»: los aviones y barcos se encargan de propagar los virus por el planeta. Así, «los viajes tienen que ver con el perfil de estas epidemias», sostiene Horcajada. Pero existen otros factores que deben tenerse en cuenta, entre ellos la histórica tendencia de los virus de saltar de los animales al ser humano.

«El virus del sida saltó del mono al hombre. El SARS, del murciélago al hombre, aunque la civeta fue el huésped intermediario. En el caso del MERS, el virus saltó del murciélago al camello», dice. En el brote de Covid-19 ha influido el que la cultura china tenga una relación estrecha con animales salvajes.

Así, la razón de ser del virus es «expandirse». Horcajada advierte de que este «salto» del animal al ser humano no siempre se produce con la misma «eficiencia».