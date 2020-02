El coronavirus fuerza la cancelación del Salón del Automóvil de Ginebra

El Gobierno suizo ha prohibido este viernes los congresos que esperen más de 1.000 visitantes como medida para combatir la propagación del coronavirus. Esto significa la suspensión de facto de la celebración del Salón del Automóvil, que debía arrancar el próximo lunes, pese a que aún no se ha hecho la comunicación definitiva.

"A la vista de la situación y de la rápida propagación, el Consejo Federal ha categorizado de 'especial' la situación del país en términos de actuaciones epidémicas. Los congresos que incluyan más de 1.000 personas tienen que prohibirse. Esta norma se aplicará a partir del 15 de marzo", ha asegurado el gabinete en un comunicado.

Por su parte, Palexpo SA aún no se ha pronunciado y está estudiando la situación y sus posibles implicaciones para los visitantes, expositores, empleados y socios en vista de las futuras convenciones que están previstas en el centro. Pese a eso, los organizadores animan a los expositores provenientes de lugares de riesgo que se aseguren de que su personal pasa las revisiones necesarias y no presenta ningún síntoma de infección en los 14 días previos a la llegada a Suiza. Por eso todavía no se han pronunciado.

MEDIDAS PARA EVITAR EL CONTAGIO

El centro de convenciones de Ginebra, además, ha implementado medidas para evitar el contagio como aumentar el programa de limpieza y desinfección en los puntos donde circule más gente, campañas online de prevención, formación extra para todo el personal del congreso y aumento de las señales que cubrirán los pasillos.

Desde la Asociación de Salones Internacionales del Automóvil (OICA, por sus siglas en inglés) tenían previsto celebrar su reunión anual en Ginebra y hace unos minutos han comunicado a todos sus socios la cancelación de la misma.