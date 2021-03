Covid 19: estos son los países que han suspendido la vacuna AstraZeneca

Más de una decena de países han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca contra covid-19 como medida de precaución, luego de la notificación de efectos secundarios "posibles" pero sin un vínculo comprobado en esta etapa.

El grupo farmacéutico anglo-sueco dice que "no hay evidencia de un mayor riesgo" de un coágulo de sangre causado por su vacuna, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que "no hay razón para no usar esta vacuna".

Suspensión después de coágulos de sangre

Tras los primeros síntomas y efectos secundarios, que la farmacéutica siempre ha negado, varios países han decidido suspender la vacunación con AstraZeneca como motivo de precaución y hasta que no se investiguen los posibles efectos adversos. Estos son los países que han suspendido hasta este lunes, 15 de marzo, la vacunación con AstraZeneca:

Dinamarca

Ha sido el primer país en suspender la vacuna de AstraZeneca "después de informes de coágulos sanguíneos graves" en personas vacunadas.

Islandia



El país insular nórdico, que tiene algo más e 360.000 habitantes, se unió rápidamente a Dinamarca en su decisión de paralizar la vacunación con AstraZeneca.



Noruega



El Gobierno de Oslo también paralizó la vacuna con AstraZeneca el jueves, y también, por precaución. Allí se han reportado varios casos de coágulos de sangre en adultos vacunados, pero nuevamente sin que se haya probado ningún vínculo. Además, las autoridades sanitarias noruegas expresaron su preocupación el sábado por los casos de hemorragia cutánea en personas relativamente jóvenes que recibieron una dosis de la vacuna AstraZeneca. Además, las autoridades sanitarias noruegas expresaron su preocupación el sábado por los casos de hemorragia cutánea en personas relativamente jóvenes que recibieron una dosis de la vacuna AstraZeneca. Si aún no se establece un vínculo, "esto es grave y puede ser una señal de una disminución en la cantidad de plaquetas", advirtió el Instituto Noruego de Salud Pública.



Bulgaria



El Gobierno belga decidió el viernes la suspensión "por precaución" de las inyecciones de la vacuna AstraZeneca tras las decisiones tomadas por los tres países nórdicos, mientras se está investigando la muerte de una mujer vacunada. Sin embargo, según el ministro de Salud, "no se ha establecido ningún vínculo" a estas alturas con la vacunación que se produjo el día anterior a esta mujer, que tenía sobrepeso y había sido sometida a varias operaciones de bypass coronario.



Irlanda

El responsable médico adjunto de Irlanda, Ronan Glynn, explica a través de un comunicado que se han registrado cuatro nuevos incidentes de coágulos de sangre graves en adultos que habían sido pinchados con esta formula. Glynn aclara, eso sí, que "no se ha concluido que haya ningún vínculo entre la vacuna y estos casos". "No obstante, actuando en base a un principio de precaución, y a la espera de recibir más información, la NIAC recomienda el aplazamiento temporal de este medicamento en el programa de vacunación", agrega.



Países Bajos



El Gobierno de Ámsterdam ha suspendido temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a la población contra el coronavirus debido al riesgo de coágulos y tras la muerte de una mujer en Austria que había sido inoculada con el biológico. Así lo comunicó el domingo el Ministerio de Salud, a la vez que señaló que, "basándose en la nueva información, la Autoridad Holandesa del Medicamento ha recomendado suspender el uso de la vacuna de AstraZeneca como precaución".



Alemania



El Gobierno alemán sigue así la recomendación del Instituto Paul Ehrlich (PEI), competente en la materia, que considera que es necesario comprobar la potencial relación entre esta vacuna y los nuevos casos de trombosis registrados en Europa tras su inoculación. El Ministerio de Sanidad apuntó que será en todo caso la Agencia Europea del Medicamento (EMA) quien decida en último término "si esta nueva información afecta a la autorización de la vacuna y en qué forma".



Francia



El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que Francia suspende temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca, a la espera de recibir la opinión este martes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). "La suspendemos hasta mañana [por este martes] por la tarde", ha dicho en una rueda conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene en la ciudad francesa de Montauban la XXVI cumbre bilateral entre ambos países.



Italia



Fuentes del ministerio de Sanidad explicaron que la decisión se tomó tras una reunión entre el primer ministro, Mario Draghi, y el responsable de Sanidad, Roberto Speranza, quien previamente había mantenido conversaciones con sus homólogos de España, Francia y Alemania. Estos dos últimos países también han anunciado que suspenden temporalmente la administración de la fórmula de Astrazeneca. La agencia italiana explica que, en coordinación con la EMA y otros países europeos, evaluará conjuntamente todos los eventos que se han reportado después de la vacunación.Además, la AIFA ofrecerá información adicional lo antes posible, también sobre posibles alternativas para completar el ciclo de vacunación de aquellos que ya han recibido la primera dosis. Italia suspendió de forma temporal el pasado 11 de marzo la inoculación del lote ABV2856, después de que un militar y un policía, que habían recibido la primera dosis, fallecieran.

Campaña de vacunación retrasada

Tailandia y la República Democrática del Congo (RDC) han retrasado el inicio de sus campañas de vacunación con la vacuna AstraZeneca, que estaban programadas para el viernes y lunes respectivamente.

Suspensiones de lotes

Austria anunció el 8 de abril que suspendería el uso de un lote de la vacuna AstraZeneca (ABV5300) después de que una enfermera de 49 años muriera de "problemas graves de coagulación de la sangre" unos días después de ser vacunada.

Otros cuatro países europeos (Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo) también han suspendido el uso de las vacunas en este lote de un millón de dosis, que se envió a 17 países europeos.

INVESTIGACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Italia prohibió el jueves el uso de otro lote, ABV2856, como precaución, por temor a los coágulos de sangre. Rumania también ha suspendido este lote.