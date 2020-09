Criba masiva en una empresa avícola catalana con 132 contagios

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña realiza este fin de semana una criba con PCR a los trabajadores de la empresa avícola Padesa de Roquetes a raíz de un rebrote que afecta ya 121 empleados y doce familiares. Las pruebas se han organizado en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Roquetes, por donde pasarán unos 300 empleados sábado y 200 más domingo. Así, se habrán testado unas 500 personas de los 700 que forman la plantilla.

En función de los resultados de esta criba masiva, que se prevén tener entre lunes y martes, se tomarán las medidas que "sean necesarias". "Este brote es sin duda el más importante en el ámbito de este territorio, tiene un impacto sobre todo en las comarcas del Bajo Ebro y Montsià", ha afirmado la gerente de la Región Sanitaria Tierras del Ebro , Mar Lleixà.

La responsable ha pedido no bajar la guardia. Además, las autoridades sanitarias han recomendado a las familias que hasta que no tengan los resultados de las pruebas no lleven a los hijos en los centros escolares