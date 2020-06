Críticas por la concentración de manifestantes en Madrid y Barcelona

Las manifestaciones antirracistas que este domingo se han vivido en las calles de las principales ciudades de España --Madrid reunió a 3.000 personas, y Barcelona a unas 2.000-- han provocado una ola de críticas. La gran afluencia de personas, muchas de ellas con mascarillas, hizo imposible que los participantes guardaran la distancia de seguridad para evitar un posible contagio de coronavirus.

A ello se ha referido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha opinado que la manifestación contra el racismo que este domingo recorrió las calles de Madrid estuvo "completamente descontrolada". "La manifestación de ayer me parece muy bien, pero ha estado completamente descontrolada. Se supone que era una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos y ha acabado recorriendo todas las calles de Madrid, sin ningún tipo de cuidado con la que todavía tenemos encima", ha declarado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Para Ayuso, ante esto "no pasa nada" pero en cambio cuando se veían a otras personas "que se estaban manifestando en la calle con un helicóptero", había a personas a las que les "parecía normal".

En las redes sociales, han proliferado en las últimas horas comentarios en este sentido, lamentando la concentración de gente en plena desescalada y cuando el riesgo de contagio aún existe.

Esto está teniendo lugar ahora mismo en la Calle Serrano, Madrid.



El virus ya se ha ido? Hoy ya no hay riesgo de contagio masivo? Hoy ya no vamos a morir todos por una manifestación? Es que hoy no oigo ni una queja y el otro día no parabais de ladrar.

