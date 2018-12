Dadivan Zilef

Le asoman unos moratones en el rostro, a la altura de la nariz, levemente por debajo de los ojos. Aún así, está bella. Su hija pregunta y una de las cuidadoras le dice que tan escandaloso estropicio se debe al manotazo de otra interna. Por una causa o por otra, hace años que las gafas le van y le vienen. Han muerto varias veces y, varias veces, se las ha resucitado su hija. Una vez murieron atropelladas entre los hierros de la silla de ruedas. Otra, pateadas. A ella no parece preocuparle asunto tan banal. Los ojos se le pierden porque ya no sabe que los lleva, que son suyos, que debería usarlos. No lo sabe, por lo tanto, no le preocupa. De hecho, nada parece preocuparle en la ausencia en la que vive.

«Espérame en el cielo, rogando por mí a Dios…» Las manos de la agresora cuelgan de un cuerpo en fuga, y, errantes por el pasillo, a nada atienden. Un pasillo repleto de sillas de ruedas a la deriva, como esperando en boxes los últimos neumáticos; y todo en la calma de saber que la carrera terminó ayer. No queda ni público. Solo esperan la photo finish, sin más. Ninguno habla, pese a estar muy juntos los unos de los otros. No miran. No se miran. No parecen tener ojos. Cráneos sin ojos. ¡Cráneos privilegiados!

«Si eres llaga, yo lamento...» Las cuidadoras, solícitas, van y vienen. Apagan los fuegos en que arden los cuerpos desparejados. En eso, un quejido violento y sordo sale de un cuerpo doliente. Uno entre muchos. Los muchos que pasan la tarde anclados frente a un televisor que ninguno de ellos atiende. Ni entiende. Sentados en sillones de polipiel verde, dispuestos a modo de columnatas de un templo convertido en antesala del más allá. Sillones donde los cuerpos presentan extrañas formas de abandono. Algunos parecen estar tomando el sol del invierno, otros, los más, apenas pueden moverse por los arneses que les salvan de morir por una mala caída. ¿Cuántas desesperanzas caben apiladas en un salón de siete por siete?

«Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez…» Alguien ha traído un perro; blanco primera comunión, blanco traje de novia. Y, como si de un patio de colegio se tratara, se alborotan los presentes. Al menos los que, aún lúcidos, están en condiciones de responder a un estímulo. Las cuidadoras, todas. De los internos, uno de cada diez. Desde los sillones a los que viven abrazados, agitan levemente las manos y sonríen con sonrisas limpias de todo engaño. Francas. Tan de verdad que asustan. Les acercan el cachorro y lo acarician con dulzura.

«Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás…» Su hija se la lleva al porche para tener cierta intimidad con ella, por sacarla unos minutos de las miradas impertinentes que ni miran ni ven. Le pregunta si sabe quién es, si la reconoce, si ha venido Fernando. ¿Qué ha dicho?, me pregunta. No sé qué contestar; quizá sí, quizá no. Le digo que ha me parecido oírle balbucear que sí, que eres su hija. Puede que no lo haya dicho, pero quizá lo haya pensado. ¿Acaso miento?

«No sé lo que daría porque esta confesión de amor oyeras…» En el porche, de una barandilla de estrechos barrotes metálicos, cuelga uno de esos trapos rojos en los que luce un niño recién nacido. Dios ha nacido. Feliz Navidad. En la residencia cuidan los detalles. El arbolito de luces, el pequeño belén, las tarjetas de felicitación que aún van llegando… y el Niño Dios que cuelga de la barandilla del porche. Ella lo tiene frente por frente. Invertido, claro está. En negativo. Mientras, el viento maestral busca la sierra y la tarde se va muriendo. Las horas de los vivos, con sus afanes y sus dichas, van perdiéndose en la noche que se anuncia.

«No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder…» Las dos, ella y su hija, frente a un dios en negativo. A veces suenan canciones de Machín. Del iphone hasta los andares. No reconoce a su hija, pero recuerda los boleros de Machín. Y las canciones de Manolo Escobar. ¡Qué extraño es vivir! ¡Qué difícil seguir recordando! Allí, sin otra responsabilidad que esperar a que te alcance la eternidad. Pero aún puede leer. Su hija le lleva algún que otro folleto de grandes letras para comprobarlo en cada visita. Lee estupendamente. Pero no es capaz de leer las letras en negativo del Niño Dios. Su voz es un trémolo dulce apenas audible. ¡Guapo!, dice señalando al recién nacido. Lo dice hasta en tres ocasiones. Otras tantas intenta leer las letras, pero es incapaz. Es la metáfora de cuanto allí ocurre; todo está invertido. La realidad es ininteligible. Para ellos y para los que por allí pasan. La vida es ininteligible para los vivos. Para todos nosotros. Cuando le acercan el perrito hace por besarlo pero, en el último instante, muy lentamente, cual Saturno, abre la boca como para comérselo.