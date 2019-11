David Corchado Un castañero hecho a mano

El frío no llega cuando llega el frío. El frío llega cuando huele a castañas asadas. Ese olor a metros a la redonda es el mayor anuncio de la última estación del año. Es inconfundible. Si es cierto aquello de que los olores trasladan a los lugares de nuestra vida, este lleva al calor de la infancia. Y ni siquiera tienen que gustarte. Si te gustan, mejor. Porque así puedes hacer parada a media tarde y pasear con un cucurucho recién horneado de las ‘pipas’ del invierno. En Cáceres para que llegue el frío tiene que llegar David Corchado López (Mérida, 1990). Nunca falla a su cita, puntual por estas fechas. En el mismo sitio, en el mismo puesto, desafía a las calabazas, a las brujas y a los fantasmas porque hay tradiciones que nunca mueren. Él es castañero, pero de los de antes, de los hechos a mano. De los de siempre. Pertenece a la tercera generación de cocineros de castañas. Tiene 29 años y lleva media vida en el calor de las brasas.

Pronto aprendió la receta de la abuela, que tampoco falta a su cita cada año y desde hace cincuenta vende en la calle Santa Eulalia de Mérida. Corchado empezó a los 15 años a ayudar en su ciudad natal al que ahora es su suegro. Entonces no era suegro y su único propósito en ese momento era sacarse unos ahorros. «Ayudaba a mi familia». Con los años ha heredado el negocio mientras el resto de la familia se reparte por Extremadura. Sus castañas asadas llegan a Cáceres, Mérida, Badajoz o Almendralejo. En aquel momento desconocía que su futuro iba a seguir ligado a un oficio centenario que resiste al peligro de extinción.

Es un artesano de los que pocos quedan, se pueden contar con los dedos de una mano. Y como buen artesano su trabajo es tarea laboriosa. «Primero hay que seleccionarlas, rajarlas una por una y luego ya asarlas, eso lo último». El carbón se lo compra al que se lo ha comprado siempre aunque ahora ya se lo lleva a casa. El producto también lo busca en el mismo lugar de siempre. Cuando llegan con las primeras lluvias. «Vamos al campo, las primeras las cogemos en el Jerte», señala las bolsas junto al expositor. «Después de los Santos ya las compramos en Guadalupe». Sabe dónde tiene que ir porque hay que saberlo. «¿Cómo se diferencia una buena de una mala?» «Tiene que estar fresca, dura y brillante». ¿Y el truco para cocinarlas? «Hacerlas como se hacían antes». Los más avanzados se sirven de butano, otros de carbón mineral, pero sus castañas saben diferente porque se tuestan al calor del carbón de encina. «No es lo mismo asar un chuletón en una brasa que en una sartén».

Corchado es un ejemplo del ‘renovarse o morir’. Como cualquiera, su negocio también se adapta a los tiempos. Antes le acompañaba un pequeño anafre, cuatro enganches, unas lonas y un letrero a mano, en color rojo y bien visible que rezaba ‘castañas asadas’, ahora ha mejorado la infraestructura con un cobertizo de madera. También se ‘renueva’ el resto del año. Como los meses de invierno ayuda a combatir el frío, los de verano hace lo propio con el calor y se dedica a vender helados caseros en ferias. «¿Hay helado también de castaña?» «También, pero aquí no está muy visto, en Francia y otros países si se consume más».

Sin saberlo, el extremeño ayuda a conservar una estampa de lo popular, de lo castizo, de lo cotidiano. Aunque las ‘castañadas’ resisten en las zonas rurales, asegura que las fiestas más contemporáneas como Halloween han hecho mella. No obstante, insiste en que ambas tradiciones «son compatibles». Curiosamente confiesa que esta semana le han llamado para vender castañas en una fiesta de disfraces. También ha viajado con su puesto a colegios para mostrar a los más pequeños su oficio y hasta ayuntamientos le han contratado para que no se pierda la costumbre. Mientras, él sigue dando vueltas a la sartén para que no se quemen y de repente, una excursión de japoneses rodea la caseta. El olor les habrá llamado la atención aunque miran sin saber bien qué se cocina. Igual las acaban probando porque a nadie le amarga un dulce. O una castaña asada.