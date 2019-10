Denunciada una violación grupal en una disco de Valencia

La Policía Nacional detuvo a dos jóvenes, de 22 y 25 años, como presuntos autores de una posible violación grupal a una chica en los lavabos de una céntrica discoteca de Valencia el domingo por la mañana. Los hechos habrían ocurrido a las 7.30 horas cuando, al parecer, la chica se dirigía a los lavabos del establecimiento. En ese momento, al parecer, cuatro jóvenes la habrían interceptado y la habrían llevado a la zona de los aseos masculinos, momento en el cual dos de ellos podrían haberse retirado. Supuestamente, los dos detenidos arrinconaron a la chica contra una pared y la agredieron sexualmente, mientras la sujetaban fuertemente contra su voluntad.

Los policías, alertados de lo sucedido por la sala del 091, acudieron rápidamente al lugar, donde encontraron a la joven muy nerviosa y llorando, y tras realizar las averiguaciones oportunas, detuvieron a la salida del local a dos jóvenes como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Ambos son de origen español y han pasado ya a disposición judicial, pero la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Según À Punt, la joven asegura que el personal de la discoteca no la atendió pese a la crisis nerviosa que sufría y fue ella misma la que avisó a la Policía de lo que acababa de sucederle. Indiana, discoteca en la que sucedieron los hechos, aseguró en un comunicado que «los empleados no presenciaron tales hechos y, por tanto, no omitieron el deber de socorro al que se alude».

«Cuando el personal de la discoteca tiene conocimiento de lo sucedido, llama a la Policía y colabora en la identificación y detención de los implicados», apunta la nota, en la que los responsables del local reiteran que «condenan todo tipo de actos delictivos», aunque piden «cautela por respeto a las personas y la gravedad de lo que se está publicando».