Denuncian la crueldad marroquí con los emigrantes que vienen a Europa

Lo primero, no es noticia que en Marruecos se hable de que se vulneren los derechos humanos. Quizás las OEG deberían manifestarse más en estos países, aquí poco podemos hacer, a no ser abrir libremente las fronteras algo que querrían las ONG pero no es posible, todos los países tienen fronteras y ninguno permite la libre circulación de personas por muchos motivos entre ellos la seguridad. No se porqué meten a VOX en este tema, VOX no existe en otros países y a cualquiera que yo quiera ir y no tuviera pasaporte no me dejarían entrar. Seria ilegal en EEUU Cuba o Colombia, da igual, incluso en Marruecos no me permitirían ir sin un pasaporte. Noticia progrecomunista culpando a España de un problema y responsabilizándonos a nosotros.