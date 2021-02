Derechos trans en el mundo

Estos son los principales países con sus correspondientes derechos que incluyen las legislaciones de los países en los que se ha fijado el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero para legislar en España:

Argentina

Un día de 2013, Bárbara Magarelli escuchó estas palabras: «Mamá, ¿qué te hizo la cigüeña? Se equivocó: me trajo nena y soy varón». Un año más tarde, y gracias a la ley de identidad de género que regía en Argentina desde 2012, el Registro Civil de Buenos Aires rectificó la partida de nacimiento de su retoño, que se convirtió en el primer varón trans de la ciudad: Mauro, conocido como Facha, tenía 10 años.

La normativa aprobada durante el segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner posibilita que las personas sean tratadas según su identidad autopercibida. No solo tienen el derecho a inscribirse con el nombre y el género​ vivenciado, se garantiza que los tratamientos médicos estén incluidos en el programa médico obligatorio.

A este respecto, La ley fue en su momento objeto de fuertes discusiones en el Congreso. Y su aprobación tuvo gran impacto internacional por tratarse de la primera iniciativa que no considera «patológicas» las identidades trans. Basta con presentar un escrito ante el Registro Civil para solicitar el cambio de nombre, sexo y foto en los documentos de forma gratuita. Hace dos años, también se aprobó por primera vez un trámite de rectificación del documento nacional de identidad (DNI) en el que no se explicita el sexo: su portador se identifica como no binario.

Portugal

El país vecino aprobó en agosto de 2018 una nueva ley que ampliaba los derechos de las personas transgénero. Desde ese momento, los y las mayores de edad ya no necesitan una autorización médica para cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil, aunque sí precisan la opinión favorable de la Orden de Médicos para someterse a cirugías. En el caso de los menores de entre 16 y 18 años, los cambios en el registro solo pueden realizarse con la autorización previa de los padres o representantes legales. Además, deben contar con un informe médico que determine que han tomado la decisión de forma libre y consciente, sin entrar a valorar la identidad de género.

La misma ley incluye medidas para combatir la discriminación en los colegios, como la aplicación de mecanismos para detectar situaciones de riesgo, el respeto a la privacidad y la autodeterminación de los niños, y la formación de los profesores. Afectan a escuelas públicas y privadas, pese a las críticas de sectores de la derecha. Cerca de una treintena de menores ya han optado por cambiar su género en el Registro Civil, aunque sigue habiendo obstáculos para acceder a las cirugías, como la escasez de hospitales públicos para realizarlas.

Malta

En el año 2015, Malta, con fuertes conviciones religiosas, se convirtió, sin embargo, en uno de los primeros países europeos en reconocer la libre autodeterminación de género, es decir, en admitir y amparar los derechos de las personas transexuales e intersexuales.

En este sentido, su legislación permite que cualquier persona pueda cambiar su nombre y su sexo (o que no figure) en los registros y documentos oficiales, como el DNI y el pasaporte, únicamente con una declaración expresa firmada ante un notario. También elimina el requisito de tener que someterse a cirugías de reasignación de sexo y veta la petición de información médica al respecto. Asimismo, amplía el catálogo de crímenes de odio para que incluya los motivados por la identidad de género.

Todo este proceso tiene una duración máxima de 30 días. Sin embargo, en el caso de los menores, se requiere la presentación de un documento que acredite que ha sido ratificado por un tribunal, que pueden pedir los progenitores o sus tutores.

Italia

En Italia, su reconocimiento jurídico está vinculado a la operación quirúrgica de los genitales: cualquiera que quiera cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil debe operarse, según una ley de 1982 aún en vigor. Se han hecho propuestas para que no sea necesaria la operación, pero aún no han llegado discutirse seriamente en el Parlamento. En febrero de 2020, el Tribunal Supremo aclaró que no es obligatorio el cambio de nombre.

Francia

En 2016, la ley justicia en el siglo XXI, que moderniza la legislación, añadió al Código Civil el artículo 65-1. Según este, «todo mayor de edad o menor emancipado que demuestre con suficientes hechos que la mención de su sexo en los registros del estado civil no se corresponde con el que pertenece […] puede obtener su modificación». Así, las personas trans pueden pedir un cambio de nombre y sexo sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos.

Reino Unido

El Reino Unido adoptó la libre determinación de la identidad de género en 2004. Para cambiar el sexo en el certificado de nacimiento es necesario haber cumplido los 18 años y un examen médico. En 2020 se intentó suprimir el requisito del diagnóstico médico, pero al final el Gobierno abandonó la idea. En el día a día, uno de los problemas para las personas trans que quieren hacer el cambio legalmente es la lentitud de la sanidad pública para hacerse el examen.

Estados Unidos

En EEUU no está prohibida la libre determinación del género, pero para reflejarla en documentos los requisitos varían según el estado. En unos basta con un formulario y en otros se pide una orden judicial o pasar por quirófano. Destacar que Joe Biden ha firmado un decreto para combatir la discriminación contra transgénero y homosexuales, y ha elegido a una pediatra transgénero, Rachel Levine, como número dos de Salud.