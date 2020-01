Después de un injerto capilar ¡se te caerá el pelo!

Te vamos a contar de la mano de los expertos de Corporación Capilar Dermatológica de Sevilla, todo lo que sucede después de un injerto capilar. La pregunta que todos los pacientes hace es: ¿Se me pueden caer los injertos de pelo?



Uno de las mayores preocupaciones de los pacientes de cirugía capilar es si se le volverá a caer el pelo después de su cirugía.

La primera semana es definitiva en cuanto a los cuidados e imprescindible que el paciente siga escrupulosamente las pautas de su cirujano. No debe hacer esfuerzos para prevenir la perdida de los injertos. Tienen que agarrar bien y necesita que el paciente este relajado. Esto con una semana a diez días será suficiente, por eso recomendamos coger una semana de vacaciones para su máxima tranquilidad.

Después de un injerto capilar habrá algunos injertos que no saldrán adelante, los folículos que sí lo hagan no se te caeran ya que la zona donante es geneticamente más fuerte pero el resto de tu cabello no injertado seguirá su ciclo normal y continuará la caída, Corporación Capilar nos va a dar unos consejos para que después de una intervención capilar no pierdas los folículos injertados y mantengas el resto del cabello, vamos a elaborar un calendario para los 12 meses siguientes a tu cirugía y será el siguiente:

Primeros 2/3 días después de la intervención procedimiento:

Lo primero que tiene que saber el paciente es que los folículos implantados van a estar seguros gracias a la fibrina (pegamento natural del cuerpo).

Tenemos que hidratar muy bien la zona receptora con un suero fisiológico fornecido. En la zona donante se van creando unas costritas debido a su proceso de cicatrización y el pelo seguirá su proceso de crecimiento habitual. No tocar la zona trasplantada y no frotar la zona después de la cirugía.

De la primera a la segunda semana después de la intervención:

Esta es la semana más importante, los folículos sólo estarán seguros a partir del octavo día. Tendremos que seguir los cuidados especiales que nos indique nuestro cirujano, como no frotar la zona o rozarla fuertemente. Tampoco podemos realizar ningún deporte o esfuerzo físico. Tampoco pueden tomar saunas durante el primer mes.

De la segunda semana a la sexta después de la intervención:

Los cabellos existentes en los folículos pilosos trasplantados pueden caerse durante este periodo. Los cirujanos lo llaman una fase de lactancia para los folículos trasplantados y es normal que se caigan para que vuelvan a crecer.

Del tercer al cuarto mes después de la cirugía:

Aquí es cuando el cabello trasplantado comienza a crecer entre el tercer y cuarto mes.

Del décimo a cumplir el año de la cirugía:

Alrededor del décimo mes, la mayoría de las personas empiezan a ver su resultado definitivo.

Ahora bien, el cabello injertado en el trasplante perdurará para siempre, pero no frena la caída del resto del cabello… ¿entonces, que tenemos que hacer?

¿Que tenemos que hacer después de una cirugía capilar, para no perder el resto del pelo no transplantado?

Corporación Capilar nos va a dar unos consejos de lo que tenemos que hacer después de una transplante capilar para poder mantener y conservar el resto de tu cabello.



Cuando hacemos un injerto de pelo el cirujano aprovecha las unidades foliculares de una zona del cuero cabelludo donde normalmente no sufrirán caída en un futuro, a no ser por alguna enfermedad grave, por lo que vamos a beneficiarnos de esta cualidad en la nueva implantación para poder conseguir un éxito asegurado.

Pero y el resto del cabello..que ocurre?. Lo primero que tenemos que hacer es detener el avance de la alopecia de las zonas colindantes a la que estamos tratando.

Después de cada cirugía de injerto capilar es muy importante que nuestro médico nos recomiende en función de cada paciente lo que tenemos que hacer para no perder el resto del cabello en el caso de que el paciente tenga en ese momento mucha caída de cabello.



Después de una historia clínica y un estudio de cada caso en particular de cada paciente le haremos un tratamiento a medida para asegurarlos el éxito de la cirugía y también de que el resto de su pelo no sufrirá ningún daño.



Por eso, a muchos pacientes incluso antes de la cirugía les tratamos con una Terapia regenerativa llamada PRP(Plasma Rico en Plaquetas).

¿Que es el PRP?, en Medicina se ha descubierto la evidencia de la terapia regenerativa con factores de crecimiento asociados a múltiples tratamientos como en traumatología. Todos conocemos el caso de la rodilla de nuestro gran tenista Rafael Nadal que ya se trató hace muchos años con esta terapia con muy buenos resultados. También se utiliza en odontología, tratamientos faciales y cirugía reparadora con unos resultados espectaculares. Por eso cada vez tenemos más demanda de nuestros pacientes por los resultados que obtienen antes y después de su tratamiento.



Esta técnica repara tanto en tejidos blandos como en huesos, por lo que aplicarla en nuestro caso antes y después de la cirugía capilar con unos resultados espectaculares.

El procedimiento es muy sencillo. Se realiza una extracción de sangre y a continuación el médico procede a centrifugarla en un tubo con citrato de sodio para que no se coagule y lo que vamos a conseguir es una alta concentración de plaquetas que inyectaremos al paciente en la zona que tenemos que tratar.

Es un tratamiento que no tiene efectos secundarios ni rechazo por parte de los pacientes ya que se trata de la sangre del propio paciente. Lo que si es necesario antes de realizarse este tratamiento es una analítica completa para descartar posibles infecciones del paciente.



En el caso de que algún paciente tenga algún tipo de enfermedad no compatible con el tratamiento, tenemos otros tipos de tratamientos con unos resultados también excepcionales como mesoterapias de rejuvenecimiento capilar con biopéptidos que van a activar el crecimiento de cabello, además de frenar la caída actual y sobre todo revitaliza los folículos pilosos. Todos estos tratamientos son altamente satisfactorios.

Todos estos tratamientos son exclusivamente médicos con unos protocolos muy específicos para cada paciente y unos diagnósticos totalmente personalizados.

Cualquiera de estos tratamiento y dependiendo del caso de cada paciente los podemos combinar con otros tratamientos que vamos a mencionar a continuación:

Carboxiterapía



Este tratamiento se aplica dióxido de carbono por vía subcutánea para mejorar la circulación del cuero cabelludo incrementando la regeneración del cabello ya que es un vasodilatador con lo que vamos a conseguir la oxigenación del tejido, por lo tanto más revitalización y más nutrientes en los folículos pilosos. La calidad del cabello se mejora muchísimo y frenamos la caída de cabello.



Todos estos tratamientos no son dolorosos, solo sentirán un ligero hormigueo después de su sesión y una pequeña sensación de calor en la zona.

Corporación Capilar con clínicas de injerto capilar en Sevilla, Madrid y Barcelona tienen un alto grado de experiencia y especialización en frenar la caída de cabello, disponen de un Láser Luce especifico para la caída de cabello. Se ha demostrado que la fototerapia aumenta el metabolismo celular y el flujo de la sangre con lo que se consigue que todos estos folículos que empiezan a estar debilitados se transformen en sanos. Por una parte se frena la caída de cabello y por otra se estimula sus fases de crecimiento.



Todos los tratamientos de caída de cabello son totalmente personalizados. Siempre en consulta los facultativos le tienen que hacer un examen de su caída de cabello junto con una analítica completa y una historia clínica para poder averiguar cual es el problema de su caída de cabello, si existe, o si solo es una alopecia androgenética por lo que cada tratamiento tiene unas pautas seguir totalmente diferente. La evolución de cada paciente también puede variar según su problema, ritmo de vida, hábitos diarios, factores genéticos, si es hombre o mujer y edad de cada paciente y grado de alopecia.

Trabajamos con las ultimas tecnologías para la regeneración del cabello y todos los tratamientos se pueden combinar si el médico lo considera para poder frenar su caída de cabello.