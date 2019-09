Detenido un fotógrafo al engañar a 43 menores que querían ser modelo para crear contenido pornográfico infantil

La Policía Nacional han detenido en Gran Canaria a un fotógrafo profesional de 52 años que ofertaba en internet una 'colaboración artística' consistente en un 'book' de fotos gratuito, consiguiendo engañar y fotografiar a 43 chicas menores de edad para crear contenido pornográfico infantil.

De esta manera, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que incluso los padres llegaban a firmar un contrato en el que se incluía una cláusula que declaraba que no se realizarían fotos de las chicas, que tenían entre 14 y 18 años, desnudas.

Sin embargo, en las sesiones de fotos, que se realizaban en un garaje que hacía las veces de estudio, no sólo fotografiaba a las jóvenes desnudas sino también con atuendos, en poses, o utilizando planos explícitamente sexuales, que de ninguna manera se pueden entender como artísticos.

La investigación se inició en febrero del 2018 con la denuncia de una de las víctimas y su madre, quienes manifestaron que el detenido había fotografiado a la menor desnuda en su estudio profesional sin consentimiento paterno y que, además, se había negado a entregarle dichas fotografías, manifestando las denunciantes que más chicas habían sufrido hechos similares.

OCULTABA LAS FOTOS EN UNA CAMA

Los agentes comprobaron entonces los hechos, detuvieron al hombre y realizaron el registro de su domicilio donde intervinieron múltiples discos duros externos y gran cantidad de material documental, localizando los dispositivos que contenían las imágenes sexuales ocultas en un doble fondo situado en la cama de un dormitorio.

Asimismo, los policías constataron que el investigado ofertaba, en la misma página web profesional en la que anunciaba sus servicios ordinarios, una 'colaboración artística' gratuita, sin ánimo de lucro, que consistía en un reportaje completo a cambio de entregarles varias fotografías.

Esta atractiva oferta hizo que muchas menores acudieran a un garaje, en Las Palmas de Gran Canaria, que hacía las veces de estudio a realizarse un 'book' como si fueran modelos profesionales.

NO PERMITÍA A LOS PADRES ESTAR PRESENTES

Una vez en el estudio, los padres firmaban un contrato con las características del servicio en el que se incluía una cláusula que declaraba que no se realizarían fotos de las chicas desnudas aunque no se les permitía estar presentes durante la sesión para, supuestamente, no cohibir a las chicas.

El presunto autor de los hechos comenzaba la sesión con múltiples fotos y con diversos vestuarios y, poco a poco, les pedía que fueran despojándose de prendas.

CONVENCÍA A LAS CHICAS

En un momento dado, las chicas eran convencidas con la necesidad de desnudarse para su posible carrera de modelo, a la que muchas chicas aspiraban, o alegando que el desnudo era una cuestión artística que carecía de importancia.

De esta forma, el investigado conseguía fotos de las menores desnudas y con atuendos, poses o utilizando planos explícitamente sexuales y los padres nunca llegaban a enterarse de lo ocurrido porque las fotos que recibían a cambio de la supuesta colaboración artística no eran sugerentes ni incluían desnudos, sino fotos de estudio.

Además, ninguna de las menores contó a sus padres lo sucedido puesto que, en la mayor parte de los casos, no eran conscientes de haber sido engañadas y víctimas de un delito. Asimismo, las chicas que pidieron expresamente que les fueran entregadas dichas fotos jamás las recibieron.

Finalmente, la Policía Nacional ha señalado que la investigación se ha prolongado debido a la gran cantidad de material fotográfico que ha sido objeto de estudio, si bien el hallazgo de los contratos del servicio de 'colaboración artística' fue clave para el cotejo de datos y fotografías y la posterior identificación y localización de 43 víctimas menores.