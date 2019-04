Detenido un policía nacional por el asesinato de su pareja en Olot

Los Mossos d’Esquadra detuvieron ayer a un agente de la Policía Nacional de 38 años por el asesinato de su pareja en el domicilio de la víctima, situado en Olot (Gerona). Fuentes de la investigación explicaron que la hija de la mujer encontró el cadáver de su madre cuando regresaba a casa y que el aviso se recibió a las 8.20 horas de ayer.

Diversas dotaciones policiales se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron el cuerpo de la víctima, que presentaba signos de violencia, y detuvieron al presunto asesino, que permanecía dentro de la vivienda. Según fuentes vecinales, la mujer llevaba poco tiempo de relación con el policía y tenía dos hijos de un anterior matrimonio, uno de ellos la joven que encontró el cuerpo sin vida de la madre.

Tras matar a la mujer, el arrestado intentó suicidarse con su arma reglamentaria, por lo que fue trasladado al Hospital de Olot.

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, con sede en Gerona, practicarán la autopsia a la víctima para determinar las causas exactas de su muerte. La División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra analiza ahora los detalles del caso, mientras que el Ayuntamiento de Olot decretó tres días de duelo oficial y convocó anoche una concentración popular de rechazo. El Govern emitió asimismo un comunicado de condena del asesinato. En el mismo también da el pésame a la familia de la víctima.

La presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, Nuria Balada, señaló al conocer los hechos que «hay que continuar trabajando de manera unitaria, coordinada y contundente» contra la violencia machista, que «solo se podrá erradicar cuando hayamos conseguido la igualdad efectiva entre hombres y mujeres».

REACCIONES / Los líderes de los principales partidos políticos condenaron ayer a través de las redes sociales el asesinato de la mujer en Olot, cometido presuntamente a manos de su pareja, un policía de 38 años que ya ha sido detenido. El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, afirmó en su cuenta de Twitter que «España no será un país justo hasta que no terminemos con la violencia de género». «La violencia machista no cesa y no podemos permitirlo», escribió Sánchez, al tiempo que expresó su apoyo a la familia de la víctima.

El líder de Podemos y candidato a la presidencia del Gobierno por esta formación, Pablo Iglesias, expresó su repulsa por el asesinato y por dos casos que investiga la Policía: «Una brutal agresión sexual en Barcelona. Una mujer asesinada en Olot. Tres hombres detenidos por una violación múltiple en Pamplona. Nunca más».

En su tuit, Iglesias afirmó que «podemos evitarlo con recursos y políticas públicas que sirvan de verdad para detener las violencias machistas».

La cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, también condenó el «terrible» crimen de Olot a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde aseguró que no se dará «ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista».

17 MUERTES EN EL AÑO 2019 / La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, afirmó en esta red social que siguen «pendientes de la investigación», al tiempo que reclamó «unidad, coordinación y firmeza» en la lucha contra la «lacra» de la violencia machista.

En lo que va de año, un total de 17 mujeres han perdido la vida víctimas de la violencia de género. La anterior mujer asesinada fue una de nacionalidad sueca, que murió el 11 de abril a consecuencia de los golpes que, presuntamente, le propinó su marido, de la misma nacionalidad, en el domicilio familiar que compartían en Gran Canaria.