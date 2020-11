Díaz Ayuso da negativo en covid-19 y recuperará su agenda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recuperará mañana, miércoles, su agenda "con total normalidad" tras haber dado negativo en coronavirus.

"Me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar", ha escrito este martes en su cuenta personal de Twitter. Según ha indicado, en principio había trasladado toda la agenda a online.

He dado negativo en Covid y me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar.



Hoy había trasladado toda la agenda a on line pero a partir de mañana seguirá con total normalidad.