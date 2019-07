Una diputada del PSOE niega que el hombre haya llegado a la Luna

Coincidiendo con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la diputada del PSOE por Castellón, Susana Ros, ha negado que dicha gesta espacial se produjera. En un post en su cuenta de Facebook, Ros afirma que es de "las que piensa que el hombre no llegó a la luna". "Después de 50 años no hemos vuelto a ir? Sospechoso", añade. Ignora que tras la misión del 'Apolo 11' hubo cinco misione más al satélite.

El apunte ha provocado decenas de comentarios de usuarios de Facebook que lo califican de "vergüenza" y denuncian su "ignorancia". Algunos incluso reclaman en torno burlesco que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, enmiende a Ros. Hace un año, Duque ya desmontó un tuit de Iker Casillas en el que el futbolista cuestionaba que el hombre pisara la Luna.

NO HAY NINGUNA DUDA

De hecho, el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna ha reavivado las dudas sobre la veracidad de la carrera espacial y las teorías sobre las conspiraciones. Coincide esto además en unos tiempos de 'fake news' y de desinformación. Pero no hay debate: No hay ninguna duda de que el alunizaje ocurrió de verdad. La misión necesitó más de 400.000 técnicos y una amplia red de infraestructuras que ahora pueden ejercer de testigos. La hazaña lunar fue televisada en directo ante unos 600 millones de espectadores. Y, por si fuera poco, también existen pruebas independientes que demuestran que, efectivamente, todo ocurrió tal y como lo vimos.

Las pruebas de la conspiración, en cambio, han resultado ser inconsistentes y fáciles de desmontar. De hecho, el físico y divulgador Eugenio Fernández Aguilar incluso elimina la palabra 'prueba' o 'argumento' para definir estas "ideas conspiranoicas" sin ninguna base lógica que las respalde.

OTRAS CINCO MISIONES MÁS

Sobre la pregunta que se plantea Susana Ros --"no hemos vuelto a ir"?--, lo cierto es que aunque la misión del 'Apolo 11' es la más conocida y recordada, después del 20 de julio de 1969, el hombre ha pisado la Luna en cinco ocasiones más. 'Apolo 12' (1969), 14 (1971), 15 (1971), 16 (1972) y 17 (1972) fueron las misiones que continuaron la labor de 'Apolo 11'. Desde entonces no se han repetido por la complejidad y el coste de una misión de esta envergadura. La acumulación de proyectos espaciales no facilita la vuelta a la Luna. Falta un incentivo estratégico, como la guerra fría, para repetir la gesta del 'Apolo 11', dicen los expertos.