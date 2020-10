Directivas ante el horizonte 2050

Barcelona, 2050. Podría ser el inicio de una nueva entrega de “Blade Runner”, pero no, es el escenario punto de partida del evento organizado por Woman y Consorci Zona Franca de Barcelona para dilucidar el futuro y reflexionar sobre los cambios profundos que se avecinan, acelerados por la pandemia de la covid-19. Asistimos a una revolución tecnológica sin precedentes en la historia, y se escribirá en femenino, una de las grandes conclusiones de “Directivas e Innovación ante el horizonte 2050”, celebrado en Casa SEAT, el nuevo edificio icono. Seis mujeres de reconocido prestigio en nuestro país, entre ellas Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Economía del Gobierno español, fueron las protagonistas con sus valiosas exposiciones.

Les dio la bienvenida Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la institución centenaria y administración pública del Gobierno de España que engloba distintas empresas y entidades y dinamiza la economía de Barcelona y su área metropolitana. «Hemos creado un Consell de la Dona (Consejo de la Mujer), que operará como organismo consultivo para las políticas de igualdad que se lleven a cabo en la zona productiva de la Zona Franca», explicó antes de dar paso a las ponentes.

El acto, en el que se enlazaron de nuevo nuestros lemas #womanpower y #jotambesocfranca –con el que se da a conocer el trabajo de las mujeres en empresas del sector logístico, tradicionalmente dominado por hombres–, contó con una posterior mesa de debate moderada por Óscar Voltas, director general del Área de Revistas de Grupo Zeta-Prensa Ibérica, quien agradeció su presencia a las directivas y al numeroso público que nos siguió vía streaming, a causa de las medidas sanitarias.

La primera en tomar la palabra fue Carme Artigas, una mujer con un currículo que deja sin aire. Ingeniera química y pionera en innovación y emprendimiento, figura en algunas de las listas de mujeres más influyentes del mundo. La secretaria de Estado nos alentó a tomar conciencia de que «el futuro lo escribimos cada día con nuestros actos, es ahora cuando tenemos que decidir el mundo que queremos construir entre todos». Artigas explicó los planes del Gobierno español: «Una agenda 2020-2025 para concretar acciones que cambien nuestro país, con la innovación como pieza fundamental pero sin olvidar la perspectiva de género: hemos de romper la brecha de género para no sumarla a la digital. No podemos prescindir del 50 % de la población. Queremos potenciar España como receptor de talento femenino».



Vestíbulo de entrada a Casa SEAT, el innovador escenario del evento.

Blanca Sorigué, directora general de CZFB, hizo hincapié en la importancia de la digitalización para seguir creciendo económicamente: «Tenemos 175 empresas bajo nuestra influencia y el objetivo es contribuir a su transformación. El Consorci actúa como una startup a pesar de ser una institución centenaria, y tenemos sostenibilidad económica: buscamos recursos con proyectos propios. Dinamizamos el cambio entre los clientes potenciando su digitalización a través de una alianza público-privada». Sorigué destacó el evento Barcelona New Economic Week (BNEW) –celebrado del 6 al 9 de octubre–, como ejemplo de adaptación al cambio: se consiguió generar negocio variando las tradicionales ferias, con un formato híbrido entre presencial y digital y en tres escenarios emblemáticos diferentes. Blanca se mostró «orgullosa de liderar un gran proyecto que ha unido a Europa, África y América con un equipo básicamente femenino».



La participación de Regina Llopis, doctora en matemáticas aplicadas a la Inteligencia Artificial (IA) y reconocida experta internacional en big data, fue muy celebrada. La presidenta del Grupo AIA explicó que «hace 30 años, cuando fundé la empresa con mi marido y unos socios, ni se sabía lo que era la IA; poco a poco construimos algoritmos para crear un mundo mejor». Llopis fue realista: «¿Llegaremos a ese momento en que la IA iguale o supere a la humana? No lo sabemos, pero si llega, estamos aún lejos». Sí que destacó avances claros: «Se está reduciendo la siniestralidad gracias a los sistemas que se están colocando en los coches, y en el sector espacial trabajan no solo para la exploración, también en la búsqueda de nuevos materiales que contribuyan a la sostenibilidad».

Un futuro más sostenible con ayuda de la tecnología es también el objetivo de Mercè Conesa y de Rosa Alarcón al frente de sus entidades. Conesa, directora de Port de Barcelona, asegura que «el comercio internacional va a continuar, pero las empresas clásicas han roto sus conceptos básicos. La digitalización nos ayuda a reducir gastos y riesgos. Hemos mejorado la seguridad cruzando información, lo que permite ubicar los barcos en muelles adecuados ante una borrasca». Para Rosa Alarcón, presidenta de TMB, «el proyecto más ilusionante es el bus de hidrógeno. Queremos una ciudad con 0 % emisiones». Para ella, el teletrabajo tiene efectos positivos en la movilidad, reduciendo las horas puntas. «De esta saldremos todos juntos», aseguró. Esperanzas que también nos infundió la más joven de las participantes, Sara González, ingeniera de caminos y tesorera de Young IT Girls, la asociación que incentiva las vocaciones tecnológicas entre las niñas. «Las mujeres han aumentado un 25 % su presencia en las carreras tecnológicas. Hay que seguir rompiendo estereotipos y crear referentes para ellas».

Directivas e Innovación ante el horizonte 2050

Mercè Conesa, presidenta de Port de Barcelona

“La tecnología nos permite reducir tiempo y precio: seremos más competitivos y sostenibles”.



Blanca Sorigué, directora general CZFB

“Tenemos que seguir luchando para que no se paralice la economía y potenciar la digitalización”.



Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

“El futuro no está escrito, es ahora cuando podemos decidir la sociedad que queremos”.

Regina Llopis, presidenta de AIA

“Hay avances, pero estamos lejos aún de que la inteligencia artificial iguale o supere a la humana”.





Rosa Alarcón, presidenta de TMB

“Queremos una red de transportes públicos con 0 % de emisiones en 2025. La gran apuesta es el bus de hidrógeno”.

Sara González, ingeniera y miembro de Young IT Girls

“Aumenta el número de estudiantes en carreras STEM, pero hace falta mucho trabajo para llegar a la igualdad”.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci Zona Franca de Barcelona

Óscar Voltas, director general del Área de Revistas de Grupo Zeta-Prensa Ibérica

Fue el moderador del debate organizado por Woman y Consorci Zona Franca de Barcelona para reflexionar sobre el futuro y la revolución tecnológica.