Dos gaviotas 'trolean' las cámaras de tráfico de Londres Vídeo

Dos gaviotas se han vuelto famosas en Reino Unido y las imágenes en las que trolean las cámaras de tráfico de Londres van que vuelan en las redes sociales. Durante varios días seguidos las aves chuparon plano de una cámara de seguridad vial de una carretera de Londres y acabaron siendo las protagonistas de las noticias de tráfico.

Los vídeos de la pareja de aves se hicieron virales en cuestión de minutos, después de que la empresa los colgara en las redes sociales. Su éxito entre los londinense ha ido en aumento y ya ha traspasado fronteras.

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 30 de abril de 2019

Our cameras usually give us a bird’s eye view of traffic across London, but we’d like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2 — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 1 de mayo de 2019

Is it Graeme or Steve? can't remember which is in shot here on the A102 Brunswick Rd. Looks as though the gulls have made it their home. pic.twitter.com/0K8TxLxvDb — Peter James♔ (@Urban_Satirist) 7 de mayo de 2019

Las gaviotas han sido bautizadas por los usuarios de Twitter como Graeme y Steve.