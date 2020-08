Dos terremotos de magnitud 6,9 y 6,8 sacuden el sur de Sumatra, en Indonesia

Dos fuertes terremotos de una magnitud de 6,9 y 6,8 grados en la escala de Richter se han producido la madrugada del miércoles en la isla indonesia de Sumatra, según informa el servicio sismológico estadounidense (USGS).

Ambos terremotos se registraron en un corto intervalo de tiempo a las 05:23 y 05:29 hora local (00:23 y 00:29 horas GMT), a 22 y 26 kilómetros de profundidad, respectivamente, en una zona del Océano Índico situada entre 126 y 139 kilómetros de distancia de las costas de Bengkulu, en la isla indonesia de Sumatra.

Indonesia se encuentra en el "Anillo de fuego" sísmicamente activo del Pacífico y a menudo sufre terremotos y tsunamis.

Hasta el momento, no fue necesario activar la alerta de tsunamis por parte del Centro Protección Civil de Indonesia.

