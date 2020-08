La edad media de los nuevos casos de covid baja a los 35 años

E l Gobierno ha admitido por vez primera su honda preocupación por el fuerte aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas. Fernado Simón fue el encargado de lanzar ayer la voz de alerta. «No se confundan. Las cosas no van bien. Si seguimos dejando que la transmisión siga, aunque sean casos en su mayoría leves, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en ucis y muchos fallecidos», dijo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias, dejando a un lado su habitual mensaje de prudente optimismo.

El duro discurso iba especialmente dirigido a un público muy concreto: los jóvenes. Simón admitió que los mensajes de las administraciones y los expertos no ha calado lo suficiente entre esta capa de población y pidió ayuda a los influencers y otras figuras públicas con autoridad entre este sector.

«No me vale que me digan ‘soy joven y me va a afectar muy poco’ porque sabemos que cada joven acaba produciendo varios casos en su familia, en personas mayores y en personas vulnerables», recordó el epidemiólogo, y destacó que «hay maneras de ir de fiesta y de pasarlo bien sin ponerse en riesgo, cumpliendo las recomendaciones».

Los rebrotes activos suman 1.126 en todo el territorio y el número de hospitalizados asciende 4.636. Como es habitual, Simón destacó que el gran aumento de la capacidad de detección --se hacen ya 60.000 PCR diarias--, está detrás de buena parte del crecimiento de los casos. «Hoy detectamos entre el 70% y el 75% de los infectados, cuando en el pico de la pandemia no llegábamos ni al 10%», abundó. Pero, a diferencia de anteriores ocasiones, precisó: «Eso no quiere decir que esos casos no existan y no vayan creciendo» .

El índice de hospitalización es ahora del 4% cuando en la primera ola llegó a ingresarse al 55% de los positivos. «Si tenemos mil casos tendremos solo 40 hospitalizados, pero si los casos suben a 100.000, llegaríamos a 4.000», ejemplificó para dar cuenta del peligro de que la transmisión siga desbocada.

En este panorama de aumento de contagios sin un horizonte de control a corto plazo, la inquietud va calando cada día más entre padres y profesores por el inicio del curso escolar. Si la opinión de Simón pesa en el Gobierno, este mantendrá la idea de que no se puede renunciar a la educación presencial. El epidemiólogo fue muy rotundo al afirmar que España «no se puede permitir que dos promociones no tengan la misma calidad educativa que otras». Hay opciones para minimizar los riesgos de transmisión en los colegios y tiempo suficiente para definir las medidas, según el portavoz.

El próximo jueves se celebrará la conferencia conjunta de los consejeros de Sanidad y Educación presidida por los ministros de las respectivas áreas y será allí donde se acordarán las medidas conjuntas a tomar y los protocolos sobre cómo actuar en los casos en que aparezcan brotes.

El panorama es especialmente confuso en Madrid. Su Ejecutivo regional no ha elaborado ninguna directriz. Tras el anuncio de huelga lanzado por los sindicatos de profesores, la presidenta regional anunció la presentación de su propuesta el próximo martes. El consejero de Sanidad, del PP, avanzó ayer que «con el actual nivel de transmisión no sería prudente empezar con clases 100% presenciales».

Madrid es desde hace ya días el principal foco de la epidemia. Simón recordó ayer que en todos los indicadores, tanto en casos, como en hospitalizados y fallecidos, los madrileños representan un 30% del conjunto de España. «La transmisión está bajo control en el conjunto de España pero no algunos puntos concretos», precisó. No era necesario que los mencionara. H