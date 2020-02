Educación llama a la calma y rechaza la cuarentena de alumnos y docentes

Calma. Es el mensaje que intenta transmitir la administración extremeña a la población en general, y a los padres y madres de estudiantes en particular, ante el avance del nuevo coronavirus. La preocupación generada en la sociedad ante la aparición de algunos casos en España y la expansión en Italia se ha incrementado precisamente porque justo esta semana hay varias excursiones de alumnos extremeños por Italia.

Según ha podido saber este diario, al menos cinco institutos de la comunidad (varios de Cáceres y otros de Badajoz, Alcántara o Montánchez) tienen grupos de alumnos y docentes recorriendo ciudades como Roma o Florencia. En algunos casos incluso han anulado la visita a Venecia por precaución, pero las excursiones están transcurriendo con normalidad y sin incidentes según confirman algunos centros.

Y para mantener esa normalidad de vuelta a los institutos extremeños, desde las consejerías de Sanidad y Educación han elaborado unas instrucciones que se remitieron ayer a todos los centros educativos de la comunidad. «Esta instrucción es para aclarar cómo actuar ante miembros de la comunidad educativa que hayan estado en zonas de riesgo. Además de para tranquilizar a los centros educativos».

La nota reenviada a través de Rayuela incide en lo expuesto el día anterior por el consejero de Sanidad. «En el momento actual no está recomendado ni por parte de las organizaciones internacionales ni del Ministerio de Sanidad, aplicar medidas de aislamiento o cuarentena a las personas que regresan de zonas con riesgo de transmisión, ni se están llevando a cabo medidas extraordinarias de control en los puntos de entrada a nuestro país. No obstante, siguiendo el principio de precaución, se recomienda no viajar a las zonas con riesgo de transmisión a no ser que sea estrictamente necesario».

LAS RECOMENDACIONES / Y para los alumnos y profesores que lleguen o hayan llegado en las dos últimas a la región desde esas zonas de riesgo, como el norte de Italia, la recomendación es: seguir con su vida habitual (familiar, escolar y laboral) si tiene buen estado de salud una vez llegado a Extremadura y observar su salud durante los 14 días siguientes a la vuelta ante la posible aparición de algún síntoma (tos, fiebre o sensación de falta de aire). «Si en los 14 días siguientes a su llegada a España presenta alguno de esos síntomas, o si los presenta en el momento de su llegada o días anteriores, contacte con el 112 que le indicará qué debe hacer y, mientras tanto, permanezca en su residencia habitual y evite el contacto estrecho con otras personas. Guarde una distancia superior a un metro», precisa la instrucción.

El SES informó ayer de que los casos que estaban en estudio en la comunidad han dado negativo a la presencia del covid-19, por lo que Extremadura se encuentra de momento libre del virus.