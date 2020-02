EEUU: detenidos dos niños sospechosos de causar un incendio letal en California

Dos niños de 13 años fueron arrestados bajo sospecha de iniciar un incendio en una biblioteca pública en el centro de California que dejó a un bombero muerto y otro desaparecido, reportaron este miércoles autoridades locales.

El incidente ocurrió este martes a las 16:15 horas locales en la biblioteca en Porterville, en el Valle de San Joaquín. El fuego mató al capitán de bomberos Raymond Figueroa, de 35 años, y el bombero Patrick Jones, de 25 años, aún está desaparecido, informó el jefe de bomberos de Porterville, David LaPere.

#BREAKING: Tulare County Fire Officials on scene of the #Porterville Library fire confirmed one Porterville city firefighter died in the fire, and another is unaccounted for. A heartbreaking night for the city of Porterville. @CBS47 @KSEE24 pic.twitter.com/O1JRMXNxZj