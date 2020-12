EEUU pone en marcha la distribución masiva de la vacuna de Pfizer

Con niveles récord de casos de covid-19, Estados Unidos empezó el domingo a enviar vacunas a todo el país en un esfuerzo de inmunización masivo. Los lotes de la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el coronavirus abandonaron lngo, de cara a una campaña de vacunación de millones de estadounidense a planta de la empresa en Michigan este domi

Las dosis fueron enviadas en cajas con nieve carbónica (hielo seco), que las mantendrán a -70 ºC, la temperatura necesaria para conservar la vacuna. Las compañías FedEx y UPS están desplegando flotas de camiones y aviones para transportar la valiosa carga, a veces bajo vigilancia armada, a los 50 estados, donde los trabajadores de la salud y los residentes de hogares de ancianos serán los primeros en recibir las vacunas.

"Los primeros cargamentos llegarán el lunes por la mañana", aseguró el general Gus Perna, responsable de esta operación denominada Warp Speed ("velocidad del rayo"). Según el militar, 145 lugares en el país recibirán la vacuna este lunes, 425 más el martes y 66 el miércoles.

Un total de 2,9 millones de dosis serán entregadas de aquí al miércoles, y las autoridades sanitarias prevén que alrededor de 20 millones de estadounidenses podrían recibir las dos inyecciones necesarias hacia fin de año y otros 80 millones antes de marzo.

Andy Beshear, gobernador del estado de Kentucky, tuiteó el domingo: "Creemos que los primeros individuos serán vacunados" el lunes por la mañana, menos de 72 horas después de que la vacuna recibiera la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Estados Unidos tiene el récord mundial de muertes por covid-19, más de 298.500, y de total de casos, con 16,1 millones, incluyendo 1,1 millones registrados en la última semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber este domingo que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y que ha pedido a los funcionarios de la Casa Blanca que no tengan acceso a ella hasta "un poco más tarde".

"Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Vaccines are shipped and on their way, FIVE YEARS AHEAD OF SCHEDULE. Get well USA. Get well WORLD. We love you all!