'El Chapo' reparte mascarillas y víveres con su cara

Sea por una especie de redención o movido por un sentimiento de compasión, el famoso narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmánç, ha ordenado la distribución gratuita de productos de primera necesidad para ayudar a combatir el coronavirus las personas ancianas y más desfavorecidas en la ciudad de Guadalajara . Dado que Guzmán cumple cadena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico, es su hija Alejandrina la que se encarga de coordinar el reparto de las cajas y de las mascarillas, my fáciles de distinguir, puesto que sobre su superficie se ha serigrafiado la imagen de 'El Chapo'.

Al menos 480 cajas con alimentos y artículos de higiene se han repartido desde el 13 de abril en los barrios más pobres de la zona de Guadalajara. De su distribuciñon se han encargado trabajadores de la marca de ropa Chapo 701, una empresa propiedad de Alejandrina Guzmán y con la que ella ha buscado ensalzar la historia y la figura de su padre.

"La intención es dar un poco de ayuda a los menos favorecidos en un momento difícil para la sociedad mexicana", ha explicado Julio Campos, presidente de la empresa. "Es algo que como seres humanos debemos de aportar, si algo nos duele como sociedad es la descomposición social, y esta es una acción que nos debe generar la incertidumbre de que en algún lado sí hay quien quiera apoyar y quien quiera ayudar", ha añadido.

El directivo ha subrayado que la entrega de estas ayudas es para "decirle a la gente que no vuelva a relacionar a Guzmán con el crimen organizado, como narcotraficante".

Arroz, pasta y papel higiénico

Las cajas están dirigidas especialmente a personas de más de 60 años que no pueden valerse por sí mismas o que deben salir a trabajar para poder comer, ha detallado. "Son 13 productos básicos, con una duración aproximada de una semana, va dirigido al público de la tercera edad concretamente, hemos pedido en redes sociales que la gente nos permitan contactar con ese público, no queremos equivocarnos y que llegue la ayuda donde no debe de llegar", ha dicho Campos.

Ha explicado asimismo que los fondos para ofrecer esta ayuda provienen de la fundación creada por la hija de 'El Chapo' y de un porcentaje de las utilidades que ha generado la empresa por comercializar ropa, accesorios, artículos de piel y bebidas alcohólicas.

La cesta, conocida como "Chapo despensa" incluye artículos como arroz, frijoles, azúcar, galletas, varios tipos de pasta para sopa, puré, aceite y papel higiénico. Se entrega a las personas en una caja con el rostro y el logotipo de la marca Chapo 701 y una carta firmada por Alejandrina Guzmán.

Campos prevé que la ayuda se extienda varios días más pues afirma que han tenido muchas peticiones desde redes sociales para hacer llegar alimentos a personas vulnerables. La figura de Guzmán forma parte del imaginario cultural de los mexicanos y se ha potenciado con las noticias en la prensa, series de televisión y la comercialización de diversos productos.