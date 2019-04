'El Chicle' asegura que forcejeó con la joven de Boiro solo para robarle el móvil

José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', ha asegurado este miércoles que "forcejeó" con una joven en Boiro "solo" para robarle el teléfono móvil y ha negado que intentase meterle a la fuerza en su coche.

Al igual que lo sostenido en su defensa en el 'caso Diana Quer', en el que también está acusado, Abuín Gey ha dicho que se encontraba el 25 de diciembre en una calle de Boiro (A Coruña) porque se había desplazado allí para robar gasoil.

Cuando encontró un vehículo que "le interesaba" para robar combustible, ha indicado, aparcó su coche, un Alfa Romeo propiedad de su mujer, y se "acercó" a él. Sin embargo, no logró abrir el depósito del turismo y, cuando volvía de regreso, se topó con la joven "de frente". "Como necesitaba dinero, le pedí el móvil. Solo fue eso, nada más. Forcejeamos y no me quiso dar el móvil, pero no recuerdo nada más", ha dicho ante el tribunal.

En todo caso, ha negado, a preguntas de la Fiscalía, que ejerce la acusación, que esperase a la joven a propósito, que la empujase o que intentase meter a la fuerza a la mujer en el vehículo. "Yo la dejé ir", ha apostillado.

EL TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA

La joven de Boiro a la que supuestamente trató de secuestrar José Enrique Abuín Gey, ha reconocido este miércoles a 'El Chicle' como el autor de la agresión, ocurrida el 25 de diciembre del 2017, y ha asegurado que, tras interceptarla en una calle de Boiro, la amenazó con un cuchillo y la "empujó" para meterla a la fuerza en el maletero de su vehículo. "Me dije: intenta salir de aquí, porque como cierre el maletero, no sales más", ha contado ante el tribunal.

La joven ha declarado en la primera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra 'El Chicle' por el intento de rapto en Boiro que desemboco en la resolución del 'caso Diana Quer' y en el que la Fiscalía pide para él más de 15 años de cárcel.

La joven, que ha declarado tras un biombo para preservar su identidad, ha narrado que 'El Chicle' la interceptó en una calle "poco iluminada" mientras ella mantenía una conversación por Whatsapp, por lo que se dio "de bruces" con él, que se encontraba apoyado sobre su coche con la puerta abierta.

'El Chicle', ha contado, le pidió entonces que le entregase el móvil, pero ella se negó y le ofreció a cambio dinero, algo que él no aceptó. "El móvil era mi única forma de salvarme si en algún momento cerraba la puerta, para llamar a la Policía", ha dicho.

"NO CHILLES O TE RAJO"

La joven ha contado también que Abuín Gey la amenazó con un cuchillo u objeto metálico similar y le dijo "No chilles o te rajo", por lo que, ha admitido, temió por su vida. Tras asegurarle que todo era "una broma", 'El Chicle', ha contado, terminó por "empujarla" hacia el maletero, donde llegó a entrar a excepción de las piernas y pudo observar que en el fondo había colocado "algo blanco, una sábana o una toalla".

Tras eso, ha continuado, trató de "incorporarse" en "estado de shock" para salir del maletero: "Me dije 'intenta salir de aquí, porque como cierre el maletero, no sales más", ha contado la víctima, que recibió posteriormente la asistencia de dos testigos que oyeron el forcejeo.

Visiblemente afectada, la joven ha escuchado también la reproducción de un audio de Whatsapp que grabó accidentalmente durante la agresión y en el que puede escucharse a 'El Chicle' pidiéndole reiteradamente que le entregue el móvil y a la víctima suplicándole que la deje ir.