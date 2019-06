"El método Marie Kondo lo inventé yo"

Después de que medio mundo aprendiera a embutir toneladas de ropa en una maleta de cabina, hacer rollitos de primavera con camisas y toallas, y auténticas figuras de papiroflexia con un par de calcetines, ahora resulta que el método de Marie Kondo podría no ser de Marie Kondo (Tokio, 1984). La gurú mundial del orden ha vendido 11 millones de libros y su tips la han encumbrado en uno de los realities más vistos de Netflix. Su cruzada contra el síndrome de Diógenes le ha reportado desde el 2014 ocho millones de dólares!, según el contador de fortunas Celebrity Net Worth, que le augura casi 12 millones para el 2021.

Sin embargo, todo este imperio podría peligrar si otra famosa organizadora de cómodas y armarios de los vip de Los Ángeles y las estrellas de Hollywood, Linda Koopersmith, demuestra en los tribunales que la nipona le ha plagiado el método de plegado y almacenaje. La contricante de Kondo, también conocida en la tele y en las redes como The Beverly Hills Organizer, lleva 30 años en el negocio de la ordenación, mostrando sus técnicas en programas de televisión, incluido Clean House de The Style Network, en el 2003, en vídeos de Youtube, desde el 2008, y en libros, desde el 2005. Por su puesto, sus enseñanzas se exponen en su propia página web.

El éxito meteórico de Kondo, catapultada en los últimos meses por el programa A ordenar! de la cadena en streaming ha cabreado sobremanera a la veterana organizadora, que tiene una cartera de clientes premium. Conoce al dedillo los armarios infinity de las Kardashian, y de la mansión de Playboy del desaparecido Hugh Hefner (en la foto de abajo); cuántas deportivas tiene Serena Williams, la talla de los trajes de fiesta de Jennifer López y Sofia Vergara, la marca de calzoncillos preferida de Orlando Bloom.

"SOY PIONERA...COMENCÉ EN 1989"

A estas alturas de su carrera, Koopersmith no ha podido callar más y ha explotado en Page Six: "Lo que Marie llama su método KonMari es en realidad una técnica de plegado creada por mí hace 27 años. Se publicó en mi libro en el 2005 Beverly Hills Organizer's Home Organizing Bible, se mostró en el programa Clean House durante años, y se ha visto en los vídeos de Youtube". Y, en un flashback, recuerda: "Soy pionera en el negocio de la organización. Comencé en 1989. Inventé el método de plegado vertical cuando a mi hija de 3 años le organicé los cajones para poder verlo todo. He mostrado que el artículo doblado debe sujetarse solo durante muchos, muchos años".

No es de extrañar, pues, que a Koopersmith se la lleven los demonios cuando escucha que "Marie es la creadora del pliegue vertidal". "Nadie le ha preguntado: 'Cómo se te ocurrió esto?' Cuando vi por primera vez a Marie mostrar en televisión que mi pliegue era suyo fue muy molesto. Sentí como si alguien hubiera robado a mi bebé".

Koopersmith, de 59 años y madre soltera, hace años que amplió el negocio con una empresa de mudanzas y como diseñadora de vestuario de celebrities en Los Ángeles. Ente sus clientes están Miranda Kerr, Sharon y Ozzy Osbourne y John Legend, entre otros.

"Es hora de que se diga la verdad. Ese es mi pliegue, y Marie Kondo lo tomó y lo presentó como propio. Quiero que se me reconzoca por crear la técnica que ha cambiado la forma en que muchas personas viven hoy en día", se reivindica Koopersmith, que agrega que Kondo es un producto de mercadotecnia. "Yo no voy a coger tus cosas y te las voy a hacer tirar. No te voy a decir cosas ridículas como 'Esto te produce alegría?'".

Los compañeros del programa Clean House -ganador de un Emmy- corroboran la versión de Koopersmith. La humorista y actriz Niece Nash, que participó en el espacio desde el 2003 hasta el 2010, asegura que ella es la "reina del plegado vertical (...). Es la única persona que conozco que puede doblar tu ropa interior para hacer que parezca un origami".