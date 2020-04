¿El Satisfyer deja satisfechas a todas las mujeres?

Los succionadores de clítoris se están volviendo muy populares y cada vez más mujeres los quieren tener en su poder por los beneficios que ofrecen. Las redes sociales han ayudado a que todo el mundo los conozca, pero la verdadera pregunta es, ¿realmente satisfacen a todas las mujeres? Vamos a intentarte dar respuesta a esa pregunta en este artículo.

¿Qué es el Satisfyer Pro 2?

Antes de entrar en detalles, hay que dejar claro que el succionador de clítoris más conocido es el conocido Satisfyer Pro 2 y si te interesa lo puedes comprar en Diversual, donde te garantizarás un precio muy competitivo y sobre todo una entrega disimulada.

El Satisfyer Pro 2 destaca por ser el nuevo concepto de estimulación de clítoris que se está haciendo realmente popular entre las mujeres jóvenes y no tan jóvenes. Y es que nunca es tarde para disfrutar de experiencias nuevas que hasta el momento no se han vivido.

Estamos hablando de un masajeador que se debe colocar sobre el clítoris. Luego se debe enchufar y disfrutar los orgasmos que puede llegar a provocar en la mujer, incluso si no hay contacto directo.

El masajeador destaca por tener un cabezal con forma ovalada que se posiciona en la zona de los genitales y estimula el clítoris mediante diferentes ondas expansivas. En el mercado hay diferentes succionadores de clítoris, pero según las expertas el Satisfyer Pro 2 es la mejor opción a la hora de conseguir grados de placer elevados.

El funcionamiento del succionador es muy sencillo, hay que separar los labios vaginales y colocar le masajeador sobre el clítoris para que haga bien su función. Gracias a su forma no es complicado encontrar la posición ideal y en consecuencia obtener los resultados que estamos buscando.

Cuando está en la posición adecuada hay que pulsar el botón inferior y el succionador comenzará a funcionar. El aparato comenzará en el nivel más bajo por defecto, pero según las necesidades podrás ir aumentando la potencia en sus diferentes niveles, recordando que hay once niveles entre los que elegir. Siempre se recomienda ir subiendo poco a poco de intensidad para que llegar a los orgasmos sea mucho más sencillo. Lo importante es tener claro que una vez que lo acabamos de usar hay que limpiarlo adecuadamente y recargarlo para tenerlo listo para futuras ocasiones.

Si te estás preguntando si el lubricante es obligatorio, te puedo asegurar que es opcional ya que en realidad no hay ningún tipo de fricción. Muchas mujeres lo usan para probar nuevas sensaciones, pero te aseguro que no es obligatorio. Otro punto positivo es que se puede usar bajo el agua y la experiencia será completamente diferente a si lo usamos cuando estamos en la cama en seco.

Ventajas de los succionadores de clítoris

Ahora que ya conocemos más del popular Satisfyer Pro 2 es el momento de mostrarte alguno de los muchos beneficios que vas a obtener.

Orgasmos: según se ha demostrado, la gran mayoría de mujeres es capaz de llegar al orgasmo en la gran mayoría de ocasiones. Aunque es verdad que no todas las mujeres tienen la misma facilidad a la hora de llegar al orgasmo. Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por la marca, el 83% de las mujeres que lo usan pueden llegar al orgasmo sin apenas problemas. Es más, muchas de las mujeres lo pueden conseguir en tan solo un par de minutos, de aquí que el producto se esté volviendo tan popular. Pero hay que dejar claro que a pesar de que la gran mayoría de las mujeres pueden llegar al orgasmo, no todas lo conseguirán. Es decir, no se puede decir que el Satisfyer deje satisfechas a todas las mujeres, pero si a la mayoría.

Orgasmos rápidos: siguiendo el apartado anterior, podemos asegurarte que buena parte de las mujeres que lo usan disfrutan de un orgasmo rápido. Es verdad que algunas mujeres en tan solo un par de minutos pueden llegar a disfrutar del orgasmo que estás buscando, pero la gran mayoría necesitan de más tiempo. Según los últimos estudios, de media se suelen necesitar de 10 a 15 minutos para poder llegar al orgasmo. Pero todo depende la mujer y sobre todo del nivel de excitación que tenga en el momento de usar el Satisfyer.

Orgasmos múltiples: aunque pueda parecer mentira, muchas mujeres afirman que una vez conseguido el primer orgasmo, conseguir más orgasmos seguidos es mucho más fácil con este succionador de clítoris. La ventaja de los succionadores frente a los tradicionales vibradores es que los primeros no funcionan por la fricción. Esto quiere decir que no provocar hipersensibilidad lo que significa que tras haber conseguido el primer orgasmo se puede seguir usando para disfrutar de futuros orgasmos.

Se adapta a la gran mayoría de mujeres: se ha demostrado que puede ser usado por la gran mayoría de mujeres. Incluso puede ser usado por las mujeres que tienen la piel sensible, gracias a que no hay roces que puedan provocar irritación, cosa que si sucede con los vibradores tradicionales. Esto quiere decir que para conseguir un buen grado de placer la mujer ya no tiene que sufrir ningún tipo de dolor, de aquí que sea otro de los motivos por los cuales se está haciendo tan popular. Eso sí, hay que dejar bien claro que ha sido diseñado exclusivamente para el clítoris.

Ayuda al autoconocimiento: con este juguete sexual la mujer se puede conocer más a fondo y descubrir cosas que no conocía hasta el momento. Hay que tener en cuenta que para poder disfrutar al máximo de una relación sexual es muy importante conocerse a una misma. Con este succionador podrás descubrir cosas que hasta el momento no conocías. Y recuerda, no solo tienes que poner la máquina y dejar que haga su trabajo, sino que también es importante que te mires y toques para poder disfrutar de experiencias nuevas. Al igual que se recomienda usarlo en diferentes entornos y situaciones para obtener diferentes resultados.

Fortalece el suelo pélvico: otro punto positivo es que el Satisfyer ayuda a fortalecer el suelo pélvico. Esto es posible a que los orgasmos nos ayudan a conseguirlo. Y que mejor manera que conseguir fortalecer el suelo pélvico que con la ayuda del placer.

Por todo ello, se recomienda que las mujeres que todavía no lo han probado lo prueben y vean si realmente las ofrece los beneficios que ofrece a la gran mayoría de mujeres. Hay que dejar claro que nunca es tarde para disfrutar de experiencias nuevas.