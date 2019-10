Elena Rybalchenko, la musa rusa del fitness que posturea con 'Barcelona en llamas'

En las últimas horas se ha hecho viral en España la imagen de una modelo poniendo morritos, mirando al cielo, arqueando la ceja, luciendo larga cabellera y unos 'shorts' a la altura de la ingle que pasea como si tal cosa con las barricadas incendiarias de las protestas de estos días en el centro de Barcelona como telón de fondo. 'Barcelona is on fire' es el título de la publicación de Instagram que ha dado a conocer por estas latitudes a Elena Rybalchenko, una madre de tres hijos, musa del fitness en Rusia y felizmente casada con el señor 'musculman', que también comparte la misma afición por esculpirse el cuerpo que 'La mamá del fitness' (@fitness_mama).

La modelo, gran aficionada a documentar sus viajes por todo el mundo en su cuenta de Instagram, ha hecho lo propio con su periplo por capital la catalana. Se ha retratado con su pareja en el Maremàgnum y en el Barri Gòtic, antes de pasearse, el pasado martes por la noche, por las calles aledañas a la Gran Via y el Passeig de Gràcia, donde los manifestantes más violentos habían levantado barricadas y prendido fuego a contenedoras. La rusa explica que los sonidos de las explosiones, las sirenas y los helicópteros se imponen al resto: "Esto es como una película de acción de Hollywood", resume la 'influencer' en un fino análisis político.

Para esta estudiada publicación, 'La mamá del fitness' se lo ha empollado bien y ha dado en la diana con una retaíla de 'hashtags' que la han lanzado al estrellato en las redes. En lugar del simple #Barcelona con el que acompañó sus anteriores fotos de la ciudad, en esta se ha decantado por los #barcelonatoday #catalunya #barcelonariots #sentenciaproces #llibertatpresospolitics #libertatpresospolítics #independenciacatalunya.

La entrenadora y nutricionista -tiene una web donde explica su propio plan de entrenamiento, que al parecer sigue toda su familia, a juzgar por las fotos y vídeos- va camino de los 7.500 'me gusta', pero en los comentarios se está llevando una buena colección de zascas por su frivolidad. "Debería darte vergüenza. Muestra algo de respeto"; "No te da vergüenza aprovechar esta situación para sacarte una foto de modelito? No tienes ningún tipo de escrúpulos ni decencia!?"; "estúpida"; "gilipollas", o "patetismo en estado puro" son algunas de las dedicatorias que le han anotado los usuarios.