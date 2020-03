Una nueva víctima en la residencia de Arroyo eleva a 10 los muertos por coronavirus en Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Sin animo de polemicas ni nada parecido, opino que un 25% de sanitarios infectados no es asumible (no soy sanitario),........quien nos va a atender???????Medidas de proteccion de todo tipo ya y suficientes para todo el personal sanitario.....y que se pongan las pilar y por cierto sino les hacen la prueba a todos ellos como sabemos que solo son 72 ???????Espabilese señor vergeles que confiamos en usted al 100% no lo dude....