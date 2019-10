Emma, el muñeco que muestra el deterioro físico de un oficinista

Un grupo de científicos británicos han creado a Emma, un muñeco de tamaño real con una espalda encorvada, un estómago voluminoso y ojos enrojecidos. El modelo muestra cómo serán en 20 años los empleados que trabajan sentados en una oficina si no se producen cambios en el entorno laboral, según William Higham, autor del informe Work Colleague Of The Future.

Los trabajadores en el futuro podrían sufrir graves problemas de salud como los de Emma, que tiene venas varicosas gruesas por pasar tanto tiempo sentada, así como una barriga prominente causada por su estilo de vida sedentario. Además de ojos rojos secos por la exposición prolongada a una pantalla y piel pálida por pasar tanto tiempo bajo el resplandor de la luz artificial.

CAMBIO RADICAL

El informe Work Colleague Of The Future recoge que más del 90% de los trabajadores de oficina en el Reino Unido sufren problemas de salud debido a sus trabajos. "A menos que hagamos cambios radicales en nuestra vida laboral, como movernos más, abordar nuestra postura en nuestros escritorios, tomar descansos regulares para caminar o considerar mejorar nuestra estancia en el trabajo, nuestras oficinas nos enfermarán mucho", afirma William Higham.

El 50% de los trabajadores británicos encuestados para el informe encargado por la firma de equipos de oficina Fellowes, han dicho que tenían problemas oculares debido al trabajo y el 49% tenían problemas de espalda.