Una empresa de Badajoz: "Estamos sin red y en Vodafone dicen que no vienen, así que no podemos teletrabajar"

Falero & Laín Ingenieros, una empresa de Badajoz que realiza proyectos de gasolineras para toda España, se quedó sin red informática el pasado jueves, por un problema, en principio, ajeno a la crisis del coronavirus, lo que le impide ahora dar teletrabajo a su decena de empleados. "Llamas a Vodafone y te dicen que tienen limitadas la salidas de sus trabajadores", cuenta José Laín. "Hoy había venido para darle a los empleados la posibilidad de que fueran a sus casas pero no puedo al no tener acceso a la red", agrega. El mismo jueves, cuando dejó de estar operativa la conexión –"no sabemos por qué"- lo comunicaron a la compañía y desde entonces tenemos puestas muchas reclamaciones pero te dicen que no vienen, que es la orden que tienen”.

"Si no tienes acceso al servidor donde está toda la información de la oficina no puedes trabajar en un proyecto en común", esgrime Laín. Así que la única alternativa para seguir funcionando es que la gente trabaje presencialmente, "que no me gusta". "Estamos intentando no acercarnos mucho unos a otros, lavarnos las manos a menudo, y hemos hecho que los colaboradores no vengan. Más medidas no podemos tomar, porque hemos intentado comprar desinfectantes y no se encuentra en ningún sitio".