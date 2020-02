Las empresas tienden a limitar los viajes internacionales por el coronavirus

Las grandes empresas están aplicando las recomendaciones sanitarias restringiendo o suspendiendo los viajes internacionales de sus plantillas como consecuencia de los brotes de coronavirus.

Según indicaron a Europa Press, algunas compañías mantienen comités de seguimiento de la situación y han trasladado a sus trabajadores a través de correos electrónicas varios consejos o indicaciones sobre las precauciones a tomar, especialmente a la hora de realizar viajes de empresas. Desde Vodafone España indican que siguen monitorizando el desarrollo de la situación y adaptando las políticas y restricciones de forma acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias "y teniendo siempre como prioridad la salud de los empleados".

La dirección de Vodafone recomienda vigilar los síntomas más básicos, como tos, dolor de garganta, fiebre y sensación de falta de aire, y acudir al servicio de salud en caso de detectarlas. Además, ha recordado recomendaciones básicas de higiene para evitar la transmisión como lavarse las manos con frecuencia, con jabón o desinfectante de manos y evitar tocarse la cara, mantener una distancia de, al menos, 1,5 metros durante una conversación o no dar la mano, entre otras.

En cuanto a los viajes, se mantienen las restricciones con China, Hong Kong y Macao, así como para los viajes no esenciales a Italia y a la zona de Asia Pacífico (menos Australia, Nueva Zelanda, India, Bangladés, Nepal, Sri Lanka). La compañía también recomienda restringir los viajes personales a estos lugares.

Desde Orange España, señalan que cuentan con un comité de crisis activado desde el grupo en Francia con el que tienen "comunicación constante" y que actualizan las directrices preventivas diariamente respondiendo a las novedades que se van produciendo y a lo que indican las autoridades sanitarias.

En Telefónica siguen atentamente la evolución de la situación en torno al coronavirus y, como ya comunicaron hace unas semanas a su plantilla, se adhieren a las recomendaciones que están realizando y publicando las distintas autoridades sanitarias.

En esta misma línea, desde MásMóvil también mantienen informados a sus trabajadores de todas las novedades que surgen al respecto del nuevo virus y transmiten a sus empleados las recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias del país.

En un correo a los trabajadores, Indra ha indicado que se van a priorizar "al máximo" las soluciones tecnológicas que permiten mantener una comunicación y un trato "cercano y efectivo" en sus contactos internacionales, por lo que herramientas como reuniones virtuales o videoconferencias pasan a ser la alternativa que sustituye a todos los viajes internacionales que estén previstos.

En el caso de que algún profesional estime que debe realizar un viaje internacional porque el objetivo de este no puede cumplirse a través de las soluciones alternativas citadas, debe ser autorizado previamente por un director general, que deberá contar para ello con el asesoramiento de las áreas de Seguridad Corporativa y Seguridad y Salud de Indra.

"Queremos reducir riesgos al extremo y aplicar un modelo de máxima precaución para asegurar la más alta protección de todos los profesionales de Indra. Y así eliminar el peligro de contagio relacionado con posibles visitas a regiones donde existe o pudiera existir dicho virus, o con el contacto con personas que pudieran proceder de zonas afectadas", remarca la empresa.

Por su parte, en la rueda de prensa de presentación de los resultados del 2019, el consejero delegado de Cellnex Telecom, Tobias Martinez, ha defendido "viajar única y exclusivamente cuando sea imprescindible" y ha sostenido que pueden hacer videollamadas y conferencias telefónicas para ponerse en contacto con empresas de otros países. Asimismo, ha señalado que se tienen que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cada país. "Si me hablas de viajes y me hablas del norte de Italia pues te diría que procuraremos no hacerlos salvo que fuera algo absolutamente imprescindible", ha apostillado.

En una carta a sus empleados, Ericsson señala que, desde este 25 de febrero, y hasta nuevo aviso, ha decidido adoptar medidas adicionales de precaución y suspender "todos los viajes de negocios internacionales no esenciales". De hecho, indican que en caso de sea necesario viajar, será necesaria la aprobación de un miembro del equipo directivo de su unidad.

En el caso de los viajes dentro de un país, la compañía, que destaca las muchas reacciones positivas que recibió a su decisión de cancelar su presencia en el Mobile World Congress (MWC), informa de que vigilará de cerca la situación y seguirá las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales.

Huawei sigue haciendo seguimiento permanente de cómo evoluciona la situación y mantiene las recomendaciones realizadas desde semanas por la compañía a nivel mundial de cumplir con el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mismo tiempo que restringe en la medida de lo posibles los viajes.

Samsung también recomienda actuar acorde a los consejos de las autoridades y mantiene suspendidos los viajes a grandes ferias o reuniones internacionales, así como restringidos los que tiene como origen o destino Coreo del Sur. Además, se han establecido dos semanas de teletrabajo a aquellos que no tengan más remedio que acudir a una reunión internacional.