«En casa evitemos cualquier actividad que nos ponga en peligro de accidente»

«Quédate en casa pero conocimiento, ahora no es el momento de descubrir nuevas habilidades con el uso de martillos, sierras, cuchillos, hacer de fontanero o electricista o subirse a la escalera para arreglar las cosas de casa. Evitemos cualquier actividad que con ello nos pueda forzar a una visita no deseada al servicio de Urgencias». Quien habla es Daniel Montañés Aresté, traumatólogo del complejo hospitalario de Cáceres, que ha decidido ofrecer algunos consejos a los cacereños a través de sus redes sociales.



Les pide, sobre todo, ser consecuentes para evitar accidentes que requieran una visita a los hospitales, ante la saturación que se espera. «El colapso a nivel asistencial al que vamos a vernos sometidos, como no cambien las cosas, es debido al gran número de pacientes que van a necesitar atención médica y recursos sanitarios en los próximos días a causa de la patología originada por el covid-19. Pero no debemos olvidar que todos los días sigue habiendo infartos, ictus, hemorragias digestivas y, en lo que a mí respecta, fracturas. Si los servicios de urgencias están saturados atendiendo pacientes con la patología provocada por el coronavirus, muchas de las otras patologías diarias no van a poder ser tratadas de la forma más eficaz. Por eso, como traumatólogo, creo que es importante tomar ciertas medidas para disminuir la afluencia a servicios de urgencias y que, con ello, se puedan dedicar los recursos a quien más lo necesite», añade en su publicación.



Este facultativo recomienda además no salir a la calle a hacer ejercicio físico, primero porque está prohibido y segundo porque podría aumentar el riesgo de lesiones por caídas. Además de que se extreme la vigilancia de los más pequeños para que no sufran accidentes y que se ayude a los mayores a evitar caídas «cuyo desenlace pueda resultar fatal».

Recomendaciones

Ofrece asimismo algunas recomendaciones en caso de sufrir algún accidente. «Si presenta un dolor musculoesquelético reciente, sin traumatismo previo, no es necesario acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Realiza reposo del miembro afecto y trata el dolor con analgésicos en casa, por lo menos durante dos o tres días. Y, si el dolor es causado por un traumatismo leve, que no impide el apoyo de la extremidad afecta o movilización de la extremidad, no acudas a urgencias. Primero aplica hielo en la zona, uso de analgésicos y antiinflamatorios durante dos o tres días».