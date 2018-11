Encuentra su coche destrozado pero una nota de una niña le explica lo que pasó

Volver al aparcamiento y encontrar el coche abollado es siempre un drama. Primero por el destrozo en nuestro vehículo, y después porque casi nunca sabemos qué ha pasado o quién ha sido. Lo único seguro es que acabará en el taller y nosotros lamentando su ausencia.

Pero en ocasiones hay gente detallista que piensa precisamente en ese malestar que tendrás al encontrarlo así, que deja una nota con su número de teléfono para arreglar las cosas con el seguro. Y en este caso, de forma excepcional, una testigo de lujo que bien podría firmar por Marvel.

"Si te estás preguntando qué pasó con tu coche", decía una carta con detalles sobre lo sucedido. Y a continuación, el relato: "El bus 449 golpeó tu coche. Para ahí todos los días para dejarme a las 5pm", dice contundente.

Qué pasó? Ella lo aclara: "Estaba tratando de dejarnos en la parada, lo golpeó y huyó. Intentaba pasar por un lugar estrecho, rozó, y no pudo. De hecho aceleró, pero vi lo que pasó". Firmado: una estudiante de sexto grado de la Houghten Academy. Y le acompaña un dibujo del autobús.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX