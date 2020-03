Los entierros y cremaciones se podrán hacer antes del plazo de 24 horas

Desde este domingo los enterramientos, incineraciones o donaciones a la ciencia de un cadáver podrán realizarse sin tener que esperar a que se cumplan 24 horas desde el fallecimiento, como hasta ahora establecía la ley, con independencia de que las causas de la muerte sean o no el covid-19.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este domingo una disposición general del Ministerio de Sanidad que establece que ya no es necesario que transcurran veinticuatro horas desde el fallecimiento hasta la concesión de la licencia de enterramiento.

PARA TODOS LOS CADÁVERES

Esta medida excepcional y temporal, que se mantendrá durante toda la vigencia del estado de alarma, lo que incluye sus posibles prórrogas, se aplicará a todos los cadáveres, siempre y cuando no sea contrario a la voluntad del difunto o a la de sus herederos.

Tampoco se aplicará en el caso de los fallecimientos en los que haya indicios de muerte violenta, en cuyo caso se esperará al criterio de la autoridad judicial correspondiente.

Sanidad argumenta que dado que el número habitual de fallecidos en España se ha visto incrementado como consecuencia del covid-19, esta decisión se toma para poder dar destino final a los cadáveres con la mayor agilidad. Hasta ahora, la ley establecía que la licencia de entierro no se podría obtener hasta que no se practicara la inscripción en el Registro Civil, lo que no ocurría hasta 24 horas después del fallecimiento.

"SITUACIÓN DESESPERADA"

Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a reclamar equipos de protección para la capital española y ha advertido que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no los envía, "la Funeraria de Madrid no podrá hacer más enterramientos".

Una situación que hace extensible a la ayuda a domicilio o a la Policía Municipal, según recalca este domingo en una entrevista con 'ABC', en la que señala que "la situación para los servicios esenciales de la ciudad es desesperada como no llegue ya el material".

El regidor madrileño prefiere no especular sobre el motivo por el que no llega el material ni tienen fecha para el envío pero subraya que no pueden "esperar más". Almeida agrega que no ha hablado con el presidente del Gobierno pero sí con el rey Felipe VI, que le llamó el pasado viernes para saber la situación de la ciudad y mandar ánimos.

"LLEGAMOS TARDE"

Martínez-Almeida considera que "está claro que llegamos tarde" ante la emergencia porque "las cifras de España son más agresivas que las de Italia y Alemania", pero señala que "ahora es importante que rememos juntos y nos centremos en salvar vidas" y "cuando todo pase habrá que depurar responsabilidades políticas".

El primer edil de la capital alude a la prudencia para no decir si él hubiese decretado antes el estado de alarma y celebra que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid tomasen medidas desde el 10 de marzo. Además, califica de "maniobra de distracción" la cacerolada al rey y, preguntado por la celebrada contra el Gobierno, señala que "quien recoge vientos siembra tempestades", aunque matiza que "las caceroladas no salvan vidas, sean de un signo o de otro".