Ericsson se suma a LG y se retira de la feria Mobile

«No hay una razón objetiva para no participar en el Mobile World Congress (MWC)», dijo ayer el secretario de Salud Pública de la Cataluña, Joan Guix. «Ericsson se ha dado de baja no por las condiciones locales de Barcelona, sino por el hecho de que, en el evento, habrá mucha gente de otros países», afirmó durante una rueda de prensa convocada para salir del paso después de que el gigante tecnológico sueco anunciara, horas antes, que no participará en el MWC al considerar que no puede garantizar la seguridad de sus trabajadores debido a la alerta por el coronavirus. Al cierre de esta edición, ya eran 636 los muertos en China y unas 31.000 las personas contagiadas a causa de este nuevo virus.

«El riesgo nunca es cero. También hay ébola, gripe y sarampión: este es el mundo en el que vivimos», precisó el epidemiólogo y Jefe de Medicina Preventiva, Antoni Trilla. «Es verdad que la situación está complicada porque hay un virus. Pero, con respecto a ciertas reacciones: no hay nada más peligroso que el miedo. El Mobile no supone un riesgo extraordinario», sentenció el epidemiólogo.

Ericsson es la segunda compañía que se retira del evento. El jueves LG Electronics anunció lo mismo. «Después de una extensa evaluación interna de los riesgos, Ericsson ha decidido tomar más medidas de precaución retirándose del MWC Barcelona 2020, el mayor evento en la industria de las telecomunicaciones», anunció ayer la compañía en un comunicado.