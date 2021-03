Erupción volcánica cerca de la capital de Islandia

Una erupción volcánica se ha producido en el Fagradalsfjall, un monte situado a apenas 30 millas (48 kilómetros) de la capital islandesa, Reykiavik. La erupción, que ha teñido de rojo el cielo de la ciudad en plena noche, ha obligado a paralizar el tráfico aéreo por la zona.

La Oficina Meteorológica de Islandia ha distribuido a través de Twitter la primera imagen que ha captado de la erupción del volcán.

Según los portales de noticias islandeses, las autoridades han pedido a la población que permanezcan en sus casas hasta que se pueda ver la evolución del suceso. Un equipo científico sobrevuela en helicóptero el lugar. Las primeras imágenes muestran largos ríos de lava roja.

La primera ministra del país, Katrín Jakobsdóttir, ha llamado a la calma a la población a través de las redes sociales y ha recordado que están monitorizando la situación, aunque insiste en pedir que nadie se acerque a la zona afectada.

A volcanic eruption has begun in Fagradalsfjall on the Reykjanes peninsula. We are monitoring the situation closely and as of now it is not considered a threat to surrounding towns. We ask people to keep away from the immediate area and stay safe. https://t.co/iIACfCc31E