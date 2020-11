«Es posible que no se haya reciclado ningún envase de yogur en dos décadas»

¿Qué ocurre con los envases y plásticos que van al contenedor amarillo?

Que hay que recogerlos y procesarlos para que sea atractivo para los recicladores. Es un proceso complejo y en cada paso se pierde material. Quienes ponen en el mercado productos que se convierten en residuos tienen obligación de hacerse cargo de ellos. Los productores pagan a Ecoembes para que gestione el residuo, pero muchos envases por tamaño o complejidad en su separación no se recuperan. Hay envases que llevan 20 años adheridos al sistema que seguramente no se hayan recuperado nunca por su tamaño, como los yogures. Lo que no se recupera o es de escaso valor se rechaza o va a vertedero, a incineradora o se mandaba a China.

¿Cuáles son las cifras reales de reciclaje en España?

No tenemos datos reales, no hay información que podamos certificar. Lo más grave es que ni siquiera sabemos qué cantidad total de envases se pone en el mercado. Tenemos estimaciones de lo que se recicla del contenedor amarillo, alrededor de un 25% de lo depositado. Al quedarnos con ese dato, nos olvidamos de los envases que no caen en el contenedor amarillo, lo que supone hasta el 90% de los residuos de envases que se generan. En Madrid, la red de contenedores amarillos tiene capacidad para tratar sólo un tercio de todos los residuos de este tipo que se generan. Además, el gesto de tirar ahí los envases no es reciclar, es sólo el primer paso. Es una perversión del lenguaje que han conseguido.

¿Cómo ha podido pasar desapercibido este baile de cifras para el Gobierno y la UE durante 23 años?

Hay dos estadísticas: las de las plantas de clasificación, ese 25%, frente a las de Ecoembes, quienes dicen que se recicla más del 70% de lo que sale de las plantas de clasificación, sin que esté claro qué parte del proceso toma como total para sacar ese porcentaje. La UE toma el primer dato y nos avisa de que no vamos bien; la sociedad en general se basa en el de Ecoembes. Muchas de las personas que toman decisiones en este campo están formados o cubiertos de alguna forma por ellos. La inversión para evitar que se cuestione su gestión es muy alta. Se han publicado informes importantes que dicen que globalmente sólo se convierte en plástico nuevo entre un 2% y un 14% del plástico que se fabrica, pero Ecoembes dice que en España llegamos al 80%…

¿Hay voces críticas dentro del sector y la empresa?

Hay empresas de recicladores que ven que el sistema no les permite trabajar con materia prima valiosa. Hay productores adheridos que ven sus envases en Malasia o tirados en el campo. El sistema no es capaz de asumir el flujo y acaba exportando residuos de mala calidad a Asia. Por el otro lado, compramos material reciclado de países con una industria del reciclaje más desarrollada.