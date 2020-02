España eleva el riesgo por coronavirus a moderado

El Ministerio de Sanidad ha decidido elevar el riesgo de contagio en España por coronavirus de "bajo" a "moderado", no tanto porque haya aumentado el peligro de contraer Convid 19 de manera global en toda España, sino porque se ha incrementado en aquellas zonas donde se han detectado casos positivos, por ejemplo, en el hotel de Canarias donde se han confinado a 1.000 personas después de que se hayan detectado al menos cuatro infectados por la nueva enfermedad.

"En general el riesgo es bajo o muy bajo y en algunas zonas concretas puede ser moderado o incluso alto, pero a nivel nacional lo hemos elevado a moderado para garantizar la atención y sensiblidad" en la respuesta hacia la epidemia originada en China, ha señalado en rueda de prensa Fernando Simón, el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias tras la reunión diaria sobre la evolución de la enfermedad.

Lo que más "preocupa" a las autoridades sanitarias, según ha subrayado, es el brote que se ha originado en el norte de Italia, dado que los viajes entre España y este área son constantes. De hecho, los nueve casos confirmados hasta ahora "son todos importados", de personas italianas que están ahora en España y viceversa. Desde que surgió el brote en Italia, se han hecho más de 100 pruebas y muchas más que se realizarán dado que el martes, en la comisión interterritorial con las autonomías, se decidió realizar controles a todas aquellas personas con neumonía y otras afectaciones graves relacionadas con los síntomas del coronavirus a los que se hayan descartado otras patologías.

NO SE ACONSEJA VIAJAR AL NORTE DE ITALIA

Asimismo, España acordó dar el paso de desaconsejar (que no prohibir) viajar a China, a cuatro regiones del norte de Italia, a Corea del Sur, Japón, Irán y Singapur.

Aún así, Simón ha insistido que es innecesario que la población haga acopio de mascarillas, un mecanismo que según las autoridades españolas y la OMS, sólo es útil para que personas con sintomatología no transmitan el virus a los demás. "Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido", ha insistido el experto.