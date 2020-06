España registra cinco muertos más y los contagios bajan de 219 a 166

España ha registrado cinco nuevos fallecidos, con lo que ya hay 56 en la última semana. En total, el país ha contabilizado 27.133 muertos por coronavirus.

Además, el número de casos diagnosticados de covid-19 por PCR baja a 166, frente a los 219 anunciados el miércoles, según el informe del Ministerio de Sanidad de este jueves.

Antes, el departamento de Salvador Illa Ministerio de Sanidad había asegurado que no reporta datos diarios a la OMS, que este jueves ha cifrado en 29.858 los fallecidos en España por la covid-19, y ha insistido en que las cifras "oficiales" sobre la pandemia son las facilitadas por las comunidades al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que hasta ayer contabilizaban 27.128 muertos.

Así lo ha manifestado Sanidad este jueves después de que la Organización Mundial de la Salud haya hecho públicos estos datos sobre defunciones en España, aunque, a preguntas de Efe, no ha aclarado las fuentes utilizadas para su contabilidad (que habitualmente son las de las autoridades sanitarias nacionales).

ILLA ASUME

Esta misma mañana, Illa asumía la responsabilidad de los datos de la pandemia y las discrepancias que pueda haber en ellos, pero ha insistido en que son los que le proporcionan "con mucho esfuerzo" las comunidades autónomas. "Los datos que yo doy no los produce el Ministerio: yo asumo la responsabilidad de los datos, pero son los que me facilitan con mucho esfuerzo las comunidades de acuerdo con un protocolo. Y puede haber, y seguro que hay, algún error, pero no me parece justo", ha enfatizado el ministro en su comparecencia en el Congreso sobre los ataques de Vox y el PP por los desajustes de las cifras.

Sea como sea, el ministro ha considerado que es "común y normal que cuando ha pasado lo peor, los responsables sanitarios vayan regularizando las series históricas y depurando los casos para comprobar que no hay duplicados" y que, a medida que se confirma que son fallecidos covid, se vayan actualizando las series.

Además, si organismos como el INE o el Instituto de Salud Carlos III, a través del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), han cifrado en más de 42.000 la sobremortalidad ocurrida este año respecto al anterior es porque la ha habido: "Eso es así, son datos que da el Gobierno, los hacemos públicos nosotros". Lo cual no quiere decir, ha insistido, en que todos hayan fallecido por coronavirus.