España restablece los controles en las fronteras por el coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Vaya atajo de incompetentes los que nos gobiernan. ¿Es que no véis lo que está pasando en otros paises como Italia? Va a morir mucha gente por vuestra culpa. Aquí en el norte de Extremadura apenas se ve policia y hay gente que está viajando de acá para allá porque son unos egoistas y no piensan en los demás. Debería de haber controles en las carreteras ya mismo y tirar de todas las fuerzas de seguridad que hay incluso ejercito y seguridad privada que para eso estamos. Se va a extender el virus por todos sitios si no se obliga a la gente a quedarse en casa y encima es gente que precisamente están en riesgo de contagiar a otros.