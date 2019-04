La España vacía se rebela

Al sepelio me acompañaron dos tios también mayores, quintos del difunto, en el discurrir de la comitiva al cementerio iban mirando para las fincas abandonadas y los caminos perdidos y llenos de monte, recordando cuando todo era un jardin. La realidad es esa que el pueblo se ha quedado con treintaycinco personas, eso si, con todos los servicios que aporta la JUNTAEX pero dificiles de amortizar puesto que no hay gente y como no la traigan de fuera, no se yo.