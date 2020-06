El estado de alarma volverá si se agravan los rebrotes por covid-19

La proliferación de rebrotes de coronavirus por casi toda la geografía española empieza a inquietar. La transmisión se mantiene bajo control y la situación epidemiológica sigue siendo buena, según el Gobierno, pero su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, recordó ayer que en caso de agravarse podría volver a decretar «perfectamente el estado de alarma en parte del territorio si no en todo».

Unas horas después, la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, precisó que no está en estudio implantar la medida «ni a corto ni a medio plazo», que solo se haría en caso de «un cambio drástico». La también ministra de Hacienda intentaba despejar así cualquier duda que la advertencia de Calvo hubiera podido sembrar en un sector tan sensible como es el turístico cuando aún se están tomando decisiones sobre si viajar o no a España.

Cada día que pasa se detectan nuevos focos de contagio por todo el país concentrados casi todos en residencias, explotaciones hortofrutícolas, cárnicas y centros de acogida de inmigrantes. Y dos tienen su origen en extranjeros llegados a España por vía aérea.

ocho rebrotes, ayer / Ayer mismo se conocieron un mínimo de ocho rebrotes más, a los que hay que sumar los 12 que seguían activos el lunes. Lleida protagonizó tres de los de mayor volumen. Trece internos y cinco empleados del geriátrico Castrillón, situado en las proximidades del Jardí Botànic, dieron positivo tras someterse, el pasado día 17, a pruebas PCR. Cuanto de los enfermos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario. Al mismo tiempo, se conoció que hay 42 personas aisladas en el hotel Rambla, la mayoría temporeros que no pueden confinarse en sus domicilios. Por el momento los tests han dado positivo en siete casos. En la granja escuela La Manreana (Juneda) dieron positivo 24 temporeros y dos más se aislaron en el albergue de Seròs.

LLleida ha entrado en clara zona de riesgo, no solo por los nuevos contagios detectados sino también por su situación fronteriza con las comarcas aragonesas que el lunes tuvieron que regresar a la fase 2. Por el momento, no parece que haya relación directa entre los contagios de ambas zonas ni «está sobre la mesa» restringir la movilidad entre las dos comunidades autónomas, según la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que de todos modos reconoció «el riesgo» existente.

Aragón es ahora mismo el principal punto negro del mapa del coronavirus. El Ejecutivo regional extendió ayer a la comarca zaragozana de Bajo Aragón-Caspe el retroceso a la fase 2 de las tres de Huesca afectadas el lunes: La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca. En estas, se habían destacado 78 contagiados en los últimos días, todos vinculados a la recogida de la fruta. En el Bajo-Aragón los infectados son 11, que permanecen aislados en sus domicilios, mientras se practican PCR a sus contactos. La consejería de Sanidad aragonesa aconseja a los habitantes de las cuatro comarcas que no viajen y que tampoco se viaje a las mismas, aunque no prevé por el momento convertir la sugerencia en algo obligatorio.

Los registros de Sanidad llevan dos días consecutivos situando a Aragón a la cabeza del número de contagios, con 24 el lunes y 45 ayer, muy por encima de los de Madrid (17 y 25) y de Cataluña (24 y 15). El descenso de los casos en las dos principales ciudades, Madrid y Barcelona, mantenidas en fase 2 hasta última hora, ha permitido probablemente que el global de España arrojara ayer tan solo 108 contagios.

DATOS POR CONTABILIZAR / Sería la cifra más pequeña desde antes del 9 de marzo, aunque son números que hay que tomar con cierta prudencia porque en el estadillo de ayer faltaban por contabilizar datos de Castilla-La Mancha y Cantabria ya que estas dos comunidades autónomas no los habían entregado.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró que los brotes «están bajo control» y los contactos de los casos son rastreados pero advirtió que «al menor golpe de viento puede prender nuevamente la llama».