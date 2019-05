En estado crítico un joven por el brutal ataque de una jauría de perros

Un joven de 30 años permanece ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga tras sufrir el ataque de varios perros en la madrugada de este domingo.

Un particular avisó al 112 sobre las dos de la madrugada de que un hombre había sido atacado por perros en la calle Joaquín Vargas, en el polígono Santa Teresa de la capital malagueña, según ha informado un portavoz del servicio de emergencias. 'Diario Sur' explica que cuando llegaron los agentes se toparon con el ataque, que aún no había cesado. El joven yacía en el suelo rodeado de media docena de perros, que no dejaban de morderle. Para ahuyentarlos, uno de los policías llegó a disparar hasta en 11 ocasiones al aire.

Al lugar del suceso se desplazaron agentes de la Policía Local y los efectivos sanitarios del 061, que trasladaron al herido al hospital, donde ingresó en estado crítico, según han dicho fuentes sanitarias.

Tras ser estabilizado, el joven fue trasladado a la UCI, ya que precisa intubación, y luego ha sido conducido al área quirúrgica para suturarle las heridas sufridas, tras lo que volverá a la UCI para su recuperación.