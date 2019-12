Estados Unidos aún puede cumplir el acuerdo París gracias a los dirigentes 'antinegacionistas'

Aunque haya iniciado su retirada del Acuerdo de París, Estados Unidos aún está a tiempo de cumplirlo gracias a las actuaciones que están llevando cabo el Congeso, los estados, las ciudades y las empresas. La suma de los compromisos de estos actores subnacionales (así se los denomina en las cumbres) podrían llegar a lograr una reducción de emisiones del 37% en el 2030 respecto al 2005, casi unas cuartas partes del recorte necesario.

Sólo que el gobierno federal hiciera su parte se podría alcanzar el 49% que permitiría limitar el aumento de temperatura global a 1,5C como persigue el pacto de la capital francesa. Lo que tendría que añadir el gobierno federal no parece mucho, aunque para eso sería necesario que Donald Trump no renovara su mandato el año próximo o abandonara su negacionismo.

Los datos figuran en el informe Acelerando los compromisos de Estados Unidos elaborado por la Universidad de Maryland y el Rocky Mountain Institute y presentado este lunes en la Cumbre del Clima de Madrid COP25 con la presencia de una delegación de líderes de esas instituciones subnacionales.

LA SEGUNDA ECONOMÍA

Éstos líderes antinegacionistas participan en dos coaliciones climáticas ( 'We are still in' y la 'US Climate Alliance') que suman un enorme poder territorial. Con el 68% del PIB de los Estados Unidos, serían la segunda economía del mundo, por delante de China. En sus demarcaciones viven el 65% de los estadounidenses y se emiten a la atmósfera el 51% de los gases de efecto invernadero.

En la Cumbre de Madrid las dos coaliciones se unen en un pabellón estadounidense alternativo, el Centro de Acción climática de Estados Unidos, al que han empezado a llegar personajes de la talla del multimillonario y candidado a las primarias demócratas, Michael Bloomberg o los expresidente Al Gore y John Kerry. Este martes aprovecharán su estancia para reunirse individualmente con el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez.

COALICIÓN BIPARTIDISTA

El Gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, ha explicado como hace dos años, en respuesta a la inacción federal, lanzó la US Climate Alliance con los gobernadores Brown y Cuomo para defender los objetivos del Acuerdo de París. Ahora ya forman parte una coalición bipartidista de 25 gobernadores de varios estados, que están alineados con la acción climática.

"La acción cooperativa de los Estados está preservando la credibilidad de los Estados Unidos en el extranjero al tiempo que crea oportunidades en el país. Los estados de la Alianza del Clima están en camino de reducir las emisiones entre un 20% y un 27% para el año 2025, al tiempo que mantienen el crecimiento económico que ha sobrepasado la economía nacional año tras año. Los estados están demostrando que es posible proteger el medio ambiente y crear puestos de trabajo", ha defendido.