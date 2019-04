La estafa del radar de la DGT

El timo de la multa de radar de la DGT sigue reproduciéndose, y los Mossos han alertado a través de un tuit sobre este recurrente timo que, como siempre en los que están detrás los cibernautas, buscan robarte datos.

En este caso, los estafadores cazan a las víctimas a través del correo electrónico, con la comunicación de una multa falsa en la que, supuestamente, el conductor ha sido denunciado por un radar circulando por encima de la velocidad permitida. Para ver la fotografía de la supuesta infracción, te piden que cliques un enlace. No lo hagas.

❗❗❗ ALERTA amb l' #estafadelradar. Si reps un suposat correu de @DGTes per sancionar-te per excès de velocitat, no cliquis per veure la imatge de radar. És una estafa! Les multes sempre arriben per correu certificat, mai per mail pic.twitter.com/KUexrdI8hA