La Estrella de Belén 2020: así se ha vivido el fenómeno astronómico

A partir de las 17.25 horas de la tarde y en adelante -según el lugar donde que nos situemos en España-, se ha podido vislumbrar por fin, el gran acontecimiento que cierra astronómicamente el 2020: la gran conjunción de Júpiter y Saturno. El fenómeno conocido popularmente como la 'estrella de Belén' se ha dejado ver en su totalidad justo al caer el sol y durante aproximadamente una hora. Saturno se ha colocado por encima de Júpiter creando el efecto óptico, para el ojo humano, que los dos planetas estaban unidos en un único punto de luz brillante.

La celebración ha dado inicio en países del hemisferio norte como Japón, dónde a las 10 de la mañana (hora española) ya han podido ver la conjunción. Una curiosidad de la retransmisión desde el país japonés es que durante un momento, Júpiter ha dejado ver sus satélites y una estrella se ha colado entre medio de los satélites y el planeta, dando la sensación que también era un satélite del quinto planeta del sistema solar.

Para la observación desde nuestro país, la Federación Astronómica ha organizado para todos aquellos que no podían verlo bien desde casa o el lugar en que se encontraran en el momento de la conjunción, una retransmisión en directo desde diversos observatorios repartidos por la geografía española -Cuenca, Málaga, Toledo, Segovia, Salamanca y Granada- a través de unos telescopios conectados a unos ordenadores. Según ha explicado durante la retransmisión Joaquín Álvaro, miembro de Europlanet, la conjunción no se ha dejado ver con claridad desde todos los puntos del país. Por ejemplo, desde Cuenca la niebla y las condiciones atmosféricas no han facilitado la observación. En Málaga, alrededor de las 19 horas de la tarde, Júpiter ha dejado ver sus satélites más importantes, y Saturno también se ha dejado ver con muy buena claridad.

Aunque las condiciones meteorológicas de la península ibérica en el día de hoy han sido complicadas, y en algunas zonas del territorio las nubes no han permitido ver demasiado, en otros puntos sí que se ha podido contemplar Júpiter con sus nubes gaseosas y los famosos anillos de Saturno.

A la conjunción aún le queda recorrido para acabar ya que los países del hemisferio sur serán los últimos en poder observarlo. Y, a pesar de que los planetas en los próximos días seguirán estando cerca -poco a poco se volverán a alejar-, las imágenes que se han vislumbrado en el firmamento han dejado un recuerdo que no volverá a repetirse, como mínimo, hasta el 2080.

Excelente imagen de los planetas #Saturno🪐 y #Júpiter captados sobre la montaña Ötscher en el Turmkogel (#Austria🇦🇺). La foto se obtuvo a las 16:05 (UTC) con una cámara Nikon Z50 a 105mm de distancia focal y f/3.4 de apertura.

📷Crédito: Michael Jäger#EstrelladrBelen🌟💫 pic.twitter.com/dqENzXGR64 — Estación bcp Meteorología (@Estacion_bcp) December 21, 2020

Júpiter y Saturno en conjunción.

Nikon P1000 @ 3000mm desde Ibagué Tolima. pic.twitter.com/GdELC574DZ — César™ (@c3sarc4mpos) December 21, 2020

Hoy es la gran conjuncion de Júpiter y Saturno lpm pic.twitter.com/rqRs9HY8Xl