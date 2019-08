Evacúan una de las torres Kio tras caer al vacío una góndola de limpieza

Una de las torres Kio ha sido evacuada tras caer al vació una góndola de limpieza desde la azotea. El carro ha impactado en la calle donde se encontraban varios viandantes y operarios de limpieza, aunque el suceso se ha saldado sin heridos.

Varios usuarios de Twitter que han presenciado los hechos han compartido su experiencia e imágenes donde se ve el estado en el que ha quedado la góndola de limpieza que se ha precipitado.

"Esto es lo que casi me aplasta esta mañana en las torres Kio", ha escrito José Manuel Ferro en esta red social.

Esto es lo que casi me aplasta esta mañana en las #TorresKio 😥

No he podido ni agradecer al señor con traje que nos ha gritado para que nos apartasemos. Si lee esto ¡Mil gracias! pic.twitter.com/5c6oHowZkz