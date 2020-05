Los expertos alertan sobre las desinfecciones con ozono

La desinfección con ozono contra covid-19 se encuentra todavía en período de evaluación en la Unión Europea, según denuncian los profesionales que utilizan desinfectantes tradicionales, aunque las autoridades no lo prohíben expresamente y sus fabricantes defienden su eficacia.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) alerta de que las desinfecciones con ozono pueden provocar efectos adversos tales como lesiones respiratorias y daño ocular.

DESINFECCIÓN A UN PRECIO MENOR

La Fase 0 ha urgido a comercios y oficinas a contratar servicios de desinfección rápida mientras el sector se ha visto desbordado y han irrumpido en el mercado nuevas firmas, sobre todo de fabricación y distribución de limpiezas con ozono, menos costosas y para las que hace falta menos infraestructura.

ANECPLA aconseja el uso de desinfectantes con eficacia certificada, y deja al margen el ozono para no asumir riesgos innecesarios en un momento de pandemia. Sobre los estudios que certifican la eficacia del ozono contra el coronavirus, la entidad apunta que esto se ha demostrado en un medio como el agua, pero que el comportamiento de la sustancia varía mucho en el aire.

SEGURIDAD DE LAS LIMPIEZAS CON OZONO

Representantes de empresas de desinfección tradicional destacan que no existen suficientes e importantes motivos para recomendar la desinfección de superficies con ozono, como mínimo hasta la resolución por parte del organismo europeo que evalúa los desinfectantes (ECHA) y la validación de las autoridades sanitarias.

En esa línea, el Ministerio de Sanidad ha publicado una nota técnica sobre el uso de productos biocidas para la desinfección de covid-19 en la que se señala que su comercialización y uso están regulados por el Reglamento (UE) n528/2012 y que no se deben comercializar ni usar biocidas que no hayan sido expresamente autorizados y registrados debidamente.

La mayoría de fabricantes de ozono tienen notificada su petición de autorización ante la ECHA, aunque todavía no hay respuesta, lo que achacan a la lentitud de la Unión Europea.

FALTA DE PRUEBAS

Por su parte, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental (SESA) ha ido más allá en suposicionamiento y ha apuntado que "en el caso del ozono y el dióxido de cloro, se están utilizando, quizáspor error, como viricidas, sin estar constatado que lo sean, lo que puede suponer una falsa sensación de seguridad a los ciudadanos".

Empresas de desinfección y control de plagas con las sustancias tradicionales, como Anticimex, defienden que el ozono es un desinfectante eficaz para el agua, pero no está probado suficientemente para superficies, ha explicado su director técnico, Jordi Tapias.

POSICIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En esa línea, algunas comunidades autónomas como la de Madrid han publicado unas "pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en investigación, cuarentena, probables o confirmados de covid-19" en las que se establece que el ozono "no ha sido todavía aprobado a nivel europeo para uso ambiental, por lo que no se puede proporcionar ningún documento bajo la legislación de biocidas que establezca su eficacia y/o seguridad de su uso como viricida".

Igualmente, la subdirección general de Protección de la Salud de la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha explicado que el ozono, y de acuerdo con la información del Ministerio de Sanidad, ha sido notificado como biocida TP2 en el marco del reglamento europeo, pero que "todavía está siendo evaluado, por lo que no existe ningún documento que establezca su eficacia y seguridad en el uso".

ADVERTENCIA DE LAS AUTORIDADES

El director técnico de la empresa de control de plagas Anticimex ha subrayado que se están usando dos familias de desinfectantes contra el coronavirus, según la superficie o zona a tratar, por un lado los oxidantes y por otro los detergentes y jabones, que tienen la luz verde de las autoridades para desinfectar virus en superficies.

Tapias insiste en que el ozono es eficaz para desinfección de aguas y piscinas, pero advierte sobre su uso para superficies por el covid-19 y dice que se le ponen los pelos de punta cuando ve que se usa para desinfectar lugares tan sensibles como ambulancias.

OPINIONES DIVERSAS

Un posicionamiento radicalmente distinto tiene otro profesional veterano, Ángel Manuel Sereno, director general de Cosemar Ozono y que ha visto multiplicado por diez su trabajo estos días. "El ozono es igual de efectivo. No se puede decir que es menos válido que otro desinfectante. Nosotros pasamos el doble examen que se exige a todo biocida, que elimines el 99,9 % del virus y que no suponga peligro para personas, plantas y animales. Tiene todas las garantías del mundo", ha defendido Sereno. Aunque también ha declarado que "hay que hacer un uso profesional del ozono, pero el ozono no es el enemigo, ni ningún producto químico, el único enemigo es el coronavirus".