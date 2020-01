La explosión en la petroquímica airea fallos de protocolo

Al dramático balance de tres personas muertas (ayer por la tarde se comunicó el deceso de un trabajador herido grave que había sido hospitalizado en el Vall d’Hebron y por la mañana se había localizado el cuerpo de un compañero) y ocho heridas, dos de ellas graves, hay que sumar los fallos de coordinación y comunicación registrados durante los primeros minutos de la emergencia desatada el martes por la tarde en la petroquímica de Tarragona al explotar un depósito de la empresa Iqoxe. Fueron unos desajustes en el protocolo de actuación especialmente graves, si se tiene en cuenta que aquellas comarcas disponen de dos grandes complejos petroquímicos y de un Plan de Seguridad de las Químicas (Plaseqcat) desde hace más de 30 años.

Uno de los errores desvelados, según denunció Protección Civil, fue que la empresa siniestrada, Industrias Químicas de Óxido de Etileno (Iqoxe), no informó inmediatamente de la sustancia que estaba ardiendo, lo que dificultó que se tomara la decisión de confinar a la población en sus casas. Tampoco avisó al centro de emergencias, como establece el Plaseqcat, ni al 112, según explicó el subdirector de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, a RAC-1. De hecho, el jefe de guardia del operativo de Bomberos, Albert Ventosa, aseguró ayer en el lugar del suceso que cuando sus efectivos se desplazaron al lugar, no sabían con exactitud ni lo que había pasado ni dónde. Este mando explicó también que el incendio se originó en un reactor de la planta de Iqoxe en cuyo interior se mezclaban dos productos para elaborar otro. El incidente afectó a una cisterna próxima que contenía óxido de propileno.

La falta de información parece ser la causa de que los vecinos de los municipios más próximos -Vilaseca, La Canonja y Tarragona- no oyeran ninguna sirena que les indicara permanecer en sus casas para no respirar ninguna posible sustancia tóxica, mientras algunos vehículos de Protección Civil sí pedían a los residentes, muchos de los cuales veían las llamaradas, que no salieran a la calle. Fuentes oficiales también alegaron que las alarmas no habían sonado porque la nube de humo no era nociva.

El alcalde de La Canonja, Roc Muñoz, al que la explosión le sorprendió en un centro comercial del que le hicieron salir ignorando el peligro potencial en el aire, explicó que el aviso de que los vecinos debían quedarse en casa le llegó una hora más tarde. «Y eso que yo soy el máximo responsable de la protección civil del municipio, según la normativa», declaró. Y añadió que la primera alerta del incidente por parte de la Generalitat no le llegó hasta media hora después del suceso, el más grave en una planta de este tipo en España en la última década.

SIN MÁSCARAS / Además, las patrullas de los Mossos d’Esquadra que se desplegaron en la zona para establecer un cordón de seguridad alrededor del polígono no llevaban máscaras respiratorias para protegerse. «Llevamos años en Tarragona con este riesgo y nunca hemos tenido máscaras. Solo nos dijeron que cogiéramos cascos por si caían objetos mientras estábamos en la carretera desviando los coches», explicó a este diario uno de los agentes que estuvieron de servicio.

La explosión repartió centenares de fragmentos metálicos en un radio amplísimo, alcanzando a campos de fútbol que afortunadamente estaban vacíos. Pero el caso más grave fue el lanzamiento hasta más de dos kilómetros de distancia la tapa del depósito de óxido de etileno que estalló. Esa placa, de mil kilos de peso, fue la que se introdujo en una vivienda y dañó su estructura causando el desplome parcial de un piso y una de las dos víctimas mortales, Sergio Millán, un exfrutero jubilado. La segunda víctima mortal es un empleado de Iqoxe cuyos restos fueron hallados ayer por la mañana en la ruinosa zona cero del siniestro, mientras que la tercera fue un compañero suyo que ingresó en Vall d’Hebron con quemaduras en el 80% del cuerpo y no logró sobrevivir. Por la mañana, los trabajadores de las industrias químicas del polígono guardaron un minuto de silencio.

Escuelas / Otro ejemplo de la virulencia de la explosión son los daños en el instituto Collblanc de La Canonja y en otro centro de Tarragona. Afortundamente, el suceso se produjo fuera del horario escolar. Los bomberos aun comprobaban ayer por la tarde las grietas en otros edificios.

CCOO y UGT denunciaron, por su parte, que la «precariedad laboral» que hay en las empresas químicas de Tarragona repercute en la seguridad, tanto de los trabajadores como de la ciudadanía. El secretario general de CCOO de Industria de Tarragona, José Manuel Martín, explicó a Efe que la dirección y los trabajadores de Iqoxe llevaban tiempo enfrentados por la dotación de personal, entre otros asuntos y comentó que, como otras del sector, se resistía a aumentar la plantilla.